Dar Gelirliye Müjde! 5 Bin TL Peşinat 500 TL Taksitle Ev İmkanı!

Dar ve orta gelirli aileler için konut üretmeye devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu hafta itibariyle 6 yeni kampanyaya başladı. TOKİ'nin satışa sunduğu projelerden 5 bin lira peşinatla ev sahibi olunabiliyor. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Dar ve orta gelirli aileler için konut üretmeye devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu hafta itibariyle 6 yeni kampanyaya başladı. TOKİ'nin satışa sunduğu projelerden 5 bin lira peşinatla ev sahibi olunabiliyor. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.

3-Kırklareli Üsküp orta gelir grubu 2 konut

2 adet 3 oda 1 salon konuta yer verilen TOKİ Kısklareli Üsküp 2019 projesinde en düşük konut bedeli 226 bin 474 TL, en yüksek konut bedeli 228 bin 556 TL olarak belirlendi. TOKİ Kırklareli Üsküp projesi için ödenecek peşinat bedelleri 22 bin 647 TL ile 45 bin 711 TL arasında farklılık gösteriyor. Kırklareli Üsküp TOKİ projesinde en düşük aylık taksit bedeli 1015 TL, en yüksek aylık taksit bedeli 1714 TL olarak belirlendi.

4-Kırklareli Üsküp alt gelir grubu 12 konut

Toplam 12 adet konutun bulunduğu TOKİ Kırklareli Üsküp 2019 projesinde en düşük konut bedeli 125 bin 698 TL, en yüksek konut bedeli 152 bin 324 TL olarak belirlendi. Kırklareli TOKİ 2019 projesi için ödenecek peşinat tutarları 15 bin 83 TL'den başlıyor, 30 bin 464 TL'ye kadar yükseliyor. TOKİ Üsküp projesi için en düşük aylık taksit tutarı 419 TL, en yüksek aylık taksit tutarı 744,70 TL olarak belirlendi.

5-Niğde Efendibey 8 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Niğde Efendibey kentsel dönüşüm projesinde 8 adet konut bulunuyor. Niğde TOKİ projesinde en düşük konut bedeli 115 bin 190 TL, en yüksek konut bedeli 169 bin 129 TL olarak belirlendi. TOKİ Niğde Efendibey dönüşüm projesi için ödenecek peşinat bedelleri 18 bin 322 TL ile 20 bin 295 TL arasında değişiyor. Proje için ödenecek aylık taksit bedeli 563,15 TL'den başlıyor, 826,85 TL'ye kadar yükseliyor.

6-Rize Güneysu 133 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Rize Güneysu projesinde toplam 133 adet konuta yer veriliyor. TOKİ Güneysu 2019 projesinden en düşük konut bedeli 165 bin 757 TL, en yüksek konut bedeli 288 bin 28 TL olarak belirlendi. TOKİ Rize projesinde ödenecek peşinat tutarları 16 bin 575 TL ile 28 bin 802 TL arasında değişiyor. TOKİ Güneysu projesi için ödenecek en düşük taksit bedeli 828,79 TL, en yüksek taksit bedeli 1440 TL olarak belirlendi.

TOKİ'den Ev Alma Başvurusu Nasıl Yapılır?

TOKİ projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen kişilerin tek yapmaları gereken kurum tarafından yayımlanan ilanları takip ederek her ilanda belirtilen başvuru tarihleri arasında TOKİ ev alma başvurusu yapmaktır. TOKİ konut satışları Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmakta olup her ilanda hangi banka ve hangi şubenin yetkili kılındığı kurum tarafından ilan edilir. Söz konusu tarihler içerisinde belirtilen banka şubesine başvuruda bulunarak TOKİ satış sözleşmesi imzalamanız durumunda ev sahibi olma fırsatı yakalarsınız.

TOKİ ALT GELİR GRUBU ve EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;



T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.



Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;



1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER



Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,

İbraz edeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ



Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.



Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,

Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi) ibraz edecektir

2. 1.Kategori Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığına dair belgeyi ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir

3. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

TOKİ NEDİR?



TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor. Ancak TOKİ'den ev alabilmek için bazı şartlar gerekli. Bunlar:

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

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