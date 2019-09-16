Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!

Dar gelirliye konut üretmeye devam eden TOKİ, 26 ilde 2 bin 500'den fazla daireyi satışa sundu. Evlerin fiyatı 104 bin, taksiti ise 350 liradan başlıyor. Ayrıca hükümet önümüzdeki 5 yılda 280 bin sosyal konut yapacak. Vatandaşlar, en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olacak. İnşa edilecek sosyal konutların yeri ve fiyatı her yıl açıklanacak. Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor.

TOKİ'DE SON TARİHE DİKKAT

Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 26 şehirde, toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 30 Eylül ve 31 Aralık olarak iki gruba ayrılıyor. 350 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutların fiyatları 104 bin 518 lira ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor.

İŞTE TOKİ DAR GELİRLİ KONUT PROJELERİ​

TOKİ VADE 15-20 YIL

Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.

355 KONUT SATIŞI: TOKİ ANKARA KUZEYKENT PROJESİ

Bu proje kapsamında TOKİ Ankara Kuzeykent Projesi Toplu Konut Uygulaması ile 355 adet konutu satışa çıkardı. Bu satışlara başvurular başladı. Ödeme planı ise 25 bin TL peşinat ve 1309 TL taksit şeklinde. 31 Aralık tarihine kadar devam edecek bu kampanyadan peşin ev almak isteyenlere ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

50 KONUT SATIŞI: ANKARA MAMAK 2. ETAP

Bu konut proje ile TOKİ 50 adet daireyi ön şartsız, kurasız başvuru şartlarına göre satışa çıkardı. Bu satış için de başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

223 KONUT SATIŞI: TOKİ ANKARA MAMAK 3. ETAP

Bu kampanya ile satışa çıkarılan dairlerin ödeme koşulları oldukça talep görüyor. TOKİ bu kampanya için 14 bin 784 TL peşinat talep ederken aylık ödemeler 770 TL'den başlayan fiyatlarla oluyor. 31 Aralık tarihine kadar devam edecek projeler başvuru önceliğine göre yapılacak.

444 KONUT SATIŞI: KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 5. BÖLGE

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan bu kampanya ile 444 konut satışın için başvurular alınacak. Diğer kampanyalar gibi 31 Aralık tarihine kadar devam edecek bu satışlar kurasız başvuru önceliğine göre yapılacak.

TOKİ İstanbul, Manisa, Balıkesir, Bursa konutları

İstanbul'da Ataşehir'de 2+1 ve 3+1 şeklinde toplamda 53 adet konut, Başakşehir Kayaşehir projesinde 4+1 şeklinde toplamda 64 adet konut açık artırma usulüyle satılacak İstanbul'daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade imkanları sunulacak. Bu konutlar sahiplerine hemen teslim edilecek. Bursa'da da açık artırmayla 36 adet konut satılacak. Bu konutların 10'u İznik'te, 4'ü Orhangazi'de, 21'i Osmangazi'de biri de Hamitler'de yer alıyor. Bu konutlara %25 peşinat ve 120 ay vade ile sahip olabilirsiniz.

DAR GELİRLİYE 280 BİN KONUT!

Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Konutların yeri ve fiyatı her sene açıklanacak. Fiyatlar illere göre farklılık gösterse de ihtiyacı olan vatandaşlar TOKİ konutlarını kira öder gibi en az 388 TL taksit ödeyerek alabiliyor. İdare, alt gelir grupları için 75 ve 85 metrekarelik, fiyatı 116 bin 400 TL olan 2+1 konutlar inşa ediyor. Yüzde 12 peşinatla (13.988 TL) alınan konutlar için 240 aya kadar vade uygulanıyor, 388 TL taksit ödeniyor. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare olarak inşa ediliyor. 170 bin 720 TL olan konutlar, yüzde 10 peşinatla (17,072) 180 ay vade ve aylık 759 TL'den satın alınabiliyor. Konutlar en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim ediliyor. TOKİ son 4 yılda yüzde 89'u sosyal konut olmak üzere yaklaşık 240 bin konut üretti.

NASIL BAŞVURULUYOR?

TOKİ tarafından resmi açıklama yapıldıktan sonra gerekli şartları sağlayanlar ev sahibi olmak için idareye başvurabiliyor. Başvuruda, TC Kimlik fotokopisi, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden "Hak Sahipliği Belgesi", engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en yüzde 40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu, emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge isteniyor. 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için 1.000 TL ön kayıt parası alınıyor. Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade ediliyor. Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Türk vatandaşı olanlar ve başvuru yapacağı il sınırları içinde en az bir yıl ikamet edenler,

* 2+1 konutlar için 25 yaşını dolduranlar

* 3+1 konutlar için 18 yaşını dolduranlar

* 2+1 konutlar için hane halkı geliri 4 bin 500 lirayı geçmeyenler (İstanbul için bu miktar 4.800 TL)

BU YIL 50 BİN KONUT YAPILIYOR

TOKİ tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen sosyal konut projesiyle, bu yıl 50 bin konut yapılacak. 67 şehirdeki konutların en düşük konut taksiti 388 TL'den başlıyor. Başvurular tamamladı, 34 projede 15.125 konutun kura çekimi yapıldı. Kura çekimleri 21 Ağustos'a kadar tamamlanacak. 18 projede 10.271 konutun ihalesi bitti. 8 proje 1.686 konut ihale sürecine girdi.

TOKİ ALT GELİR GRUBU ve EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;



T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.



Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;



1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER



Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,

İbraz edeceklerdir.

TOKİ NEDİR?



TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor. Ancak TOKİ'den ev alabilmek için bazı şartlar gerekli. Bunlar:

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

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