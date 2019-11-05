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Dacia’da Kasım ayında sıfır faiz fırsatı

Kasım ayında Dacia’nın ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Dacia’da Kasım ayında sıfır faiz fırsatı

Kasım ayında Dacia’nın ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

05 Kasım 2019 Salı 09:11
Dacia’da Kasım ayında sıfır faiz fırsatı

Kampanya* dahilinde Dacia’nın yüksek tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde, vade ve tutara göre değişiklik gösteren, sıfırdan başlayan faiz fırsatı yer alıyor. Dacia’nın hafif ticari Dokker modelinde ise 50.000TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut. Maksimum 100.000TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterileri için ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,26 faiz oranı bulunuyor.

Kasım ayında hurda teşvikli Logan ECO-G 80.400TL’den, Sandero ECO-G 83.400TL’den, Lodgy ECO-G 91.900 TL’den ve Duster ECO-G ise 93.900TL’den başlayan fiyatlarla** müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.

KPSSCAFE.COM.TR

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