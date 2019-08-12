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Cumhurbaşkanlığı'ndan Şok İfadeler: İşsizlik Bir Miktar Arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, hazırladığı ekonomi raporunda 1 yılda 810 bin kişinin işsiz kalmasını ‘’bir miktar arttı’’ denildi. Raporda yazılan ‘’bir miktar arttı’’ söylemine tepki veren vatandaşlardan ilginç yorumlar geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Şok İfadeler: İşsizlik Bir Miktar Arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, hazırladığı ekonomi raporunda 1 yılda 810 bin kişinin işsiz kalmasını ‘’bir miktar arttı’’ denildi. Raporda yazılan ‘’bir miktar arttı’’ söylemine tepki veren vatandaşlardan ilginç yorumlar geldi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:35
Cumhurbaşkanlığı'ndan Şok İfadeler: İşsizlik Bir Miktar Arttı

TÜİK’in raporlarına göre Türkiye’de 4 milyon 750 binin üzerinde, muhalefetin tanımsız işçi sayısı olarak verdiği bilgilere göre ise 8 milyon 500 binin üzerinde işsiz bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ise geçtiğimiz günlerde hazırlamış olduğu raporda 1 yılda işsiz kalan sayısını 810 bin kişi olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, hazırladığı ekonomi raporunda 1 yılda 810 bin kişinin işsiz kalmasını ‘’bir miktar arttı’’ diyerek işsizlik sayısını minimize göstermesi tepkilere neden oldu.

İşte o tepkilerden öne çıkanlar;

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