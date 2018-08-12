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Cumhurbaşkanlığı'ndan döviz açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomi ile ilgili son dakika açıklaması geldi: "Türkiye bir ekonomik savaş vermektedir. Ekonomik savaşı millet ve devletle birlikte kazanacağız" açıklaması yapıldı.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan döviz açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomi ile ilgili son dakika açıklaması geldi: "Türkiye bir ekonomik savaş vermektedir. Ekonomik savaşı millet ve devletle birlikte kazanacağız" açıklaması yapıldı.

12 Ağustos 2018 Pazar 23:34
Cumhurbaşkanlığı'ndan döviz açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomi ile ilgili son dakika açıklaması geldi: "Türkiye bir ekonomik savaş vermektedir. Ekonomik savaşı millet ve devletle birlikte kazanacağız" açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı “Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım” şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor.

Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.

Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez.

Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız!

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıDöviz Açıklaması
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