Cumhurbaşkanı'ndan Taşerona Ücret Müjdesi '300-400 TL Fark'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek taşeron işçilerin ücret politikasında da değişikliğe gidileceğini, kazançlarda 300-500 TL arasında farklılıklar olacağını söyledi.

Sudan Ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni KHK ile kamuya alınacak taşeron işçilerin ücret politikasının da değişeceğini söyledi. Taşeronluktan sürekli işçi statüsüne geçirilecek kişilerin ücretlerinde de düzenleme olacağını söyleyen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bu konuyla ilgili olarak da gerçekten gerek Maliye Bakanımız gerek Çalışma Bakanımız bu konuda üzerinde çok çalıştılar. Bizim de burada gayretimiz oldu. Kamu kurumları da bu işin içine alındı. Devletle ilgili olan birçok taşeron, Çaykur'da vs. mevsimlik işçi var. Bazıları diyor, mevsimlik işçi ile taşeronu karıştırıyor. O başka bir şey bu başka bir şey.

Bundan sonra aracı olmayacak. Komisyon alır gibi bir taşeron grubu, böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı'nda taşeron vardı fakat taşeron olarak çalışan kalkıyor hepsi bizim kadromuzun içine giriyor. Ücret politikası tamamen kalkıyor, daha da farklı. 300-400 belki 500 lira arkadaşlarımız çalışıyor bu başlayacak. Taşeron falan kullanılmayacak. Temizlik işlerini diyelim ki İSTOÇ alacak o yürütecek. İnanıyorum ki çok daha huzurlu, rahat bir döneme böylece girmiş olacağız.

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