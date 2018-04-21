Cumhurbaşkanından Personel Alımı Açıklaması: İstihdam Artacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda yeni istihdam ile ilgili öemli açıklamalarda bulundu.

DEİK Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin farklı ekonomileri birleştiren bir konumda olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi" dedi.

PERSONEL ALIMLARI ARTACAK

Geçtiğimiz haftalarda TBMM'de onaylanarak hayata geçen proje bazlı teşvik sistemine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu yatırımlar sayesinde istihdam artışı sağlayacağız. yurt içinde ve dışında ekonomimiz ile ilgili değerlendirme yapan kimi çevreleri etkisiz hale getirmenin yolu teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmekten geçiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi. Türkiye tarihinin her döneminde cazibe odağı olmuştur.

2006 yılından 2017 yılı sonuna kadar ülkemize 180 milyar dolarlık doğrudan uluslararası yatırım gelmiştir.

Geçtiğimiz hafta proje bazlı teşvik sistemimizi başlattık. Bu yatırımlar sayesinde istihdam artışı sağlayacağız. yurt içinde ve dışında ekonomimiz ile ilgili değerlendirme yapan kimi çevreleri etkisiz hale getirmenin yolu teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmekten geçiyor. Özellikle 100 milyon doları aşan büyük projeler için uygulayacağımız teşvik sistemi ile yatırımcılara cazip fırsatlar sağlıyoruz.

Türkiye hem siyasatte hem de ekonomi de kendisine bir adım yaklaşana bırakınız 3-5 adımı adeta koşarak giden bir ülkedir. Son günlerde birileri Türkiye'deki iş adamları ve firmaların varlıklarını yurt dışına kaçırdığı yönünde haberler yayıyor. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz."

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