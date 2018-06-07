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Cumhurbaşkanından KYK Kredi Borçları ve Öğretmen Ataması Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen sahurda gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredi borçları ve öğretmen atamaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanından KYK Kredi Borçları ve Öğretmen Ataması Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen sahurda gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredi borçları ve öğretmen atamaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

07 Haziran 2018 Perşembe 08:57
Cumhurbaşkanından KYK Kredi Borçları ve Öğretmen Ataması Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi.

burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin konulara da değindi ve öğrencilerin merak ettiği soruları da değerlendirdi.

Erdoğan, bir öğrencinin, arkadaşlarıyla Erasmus'a nasıl gidiliyorsa Filistinlilerin barındığı mülteci kamplarına da gidip gönüllü çalışma talebine ilişkin, "O zaman sen listeyi hazırla. Listeyi hazırladıktan sonra kimler katılmak istiyorsa bunları öğrenelim. Ondan sonra da eşim, şahsım bununla ilgili girişimlerde bulunuruz." yanıtını verdi.

KYK BORÇLARI

Bir öğrencinin öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili sorduğu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cevabı verdi:

"Ben sana Erdoğan cevabı mı vereyim, İnce cevabı mı vereyim veya diğerleri gibi mi cevap vereyim? Eğer 'Erdoğan cevabı verin' derseniz, ben size en doğrusunu konuşurum. Burs karşılıksız. Biliyorsunuz kredi, belli devlet imkanlarının gençlerimiz için üniversiteyi bitirdikten sonra onlara yeni bir süreç açabilmek için temin edilmiş bir yöntemdir. Üniversiteni bitirdin, iş bulana kadar ödeme var mı, yok. İş bulduktan sonra faizsiz, çok düşük taksitlerle o krediyi ödemeye başlar ama o, onun için aynı zamanda iş bulma garantisidir. Bu devlet de olabilir, özel sektör de olabilir. Diğer adaylar, Allah selamet versin, biz diyor sileriz. Biz 'dürüst olalım' diyoruz. Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyelim."

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünde okuyan bir öğrencinin atanma talebine ilişkin şunları kaydetti:

"Ben, Bay Kemal değilim. Bay Kemal ne diyor? 'Atama bekleyen bütün öğretmen adaylarını atayacağım' diyor. İnanın iki kere iki dört, yalan söylüyor. Biz gelmeden önce, bunca yıldır iktidarda oldukları zaman, CHP'yi söylüyorum, acaba niye bizim okullarımızda sınıflarımız boştu, öğretmenlerimiz yoktu? Bizim nice derslerimiz boş geçerdi."

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.06.2018 09:13
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Yorumlar
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Erva 52 dakika önce

Hani öğretmen atamalarıyla ilgili ne söylemiş boş muhabbet mi boş laflara karnımız tok chp şöyleydi de ben boyleyimle siyaset yapıyorlar bide eşiymiş eşi kim oluyor ya pardon da ev karısı söz sahibi oldu ülkenin üzerinde hanedanlıkla mı yönetiliyoruz bizim mi haberimiz yok mülakatları kaldırsın milletekillerine ve mümkünse cb seçimlerinden önce de kpss şartı getiriilsn o zaman anlar bizim neler çektiğimizi.

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