Cumhurbaşkanı'ndan Kamudaki Maaşlarla İlgili Flaş Açıklama '2019'da Dengelenecek'

Cumhurbaşkanı'ndan Kamudaki Maaşlarla İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Kaymakamlar toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde : "

Bugünkü İlçelerimizin sınırlarının çoğu Osmanlı'dan devralınmıştır. Kanuna göre Kaymakamlar her yıl ilçenin tüm bucaklarıyla köylerin en az yarısını teftiş etmekle mükelleftir. Unutmayınız, her kaymakam ilçesinde devletin en üst yöneticisi olarak bizim gören gözümüz uzanan elimizdir. Ülkemizde devlet vatandaş ilişkileri her zaman bugünkü gibi sıcak olmadı.Halk için halka rağmen zihniyetiyle bu milletin tarihine hatta bizatihi kendisine savaş açanların direnişini birer birer kırarak buralara ulaştık.

Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak diye bir şey elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz. Yaptığımız reformların amacı vatandaşımıza dayatılan kötü hayat şartlarını ortadan kaldırmak.

Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum. Kaymakamın mesaj mefhumu olmaz.

İşi ne zaman biterse o zaman mesai biter, bu gece saat 1,5 bir genel başkan yardımcısı aradım bir konu var çözmem gerekiyor, ve sağolsun telefonla aradığımda uyanıktı ve işimi çözdüm.Günün 24 saati hizmete hazır olmak gerekiyor. Bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Bu ülke 2023 yılında ilk 10 içine girecek. Bazen vatandaşlarımızın şikayetlerini aldığımız oluyor. Haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan asla çekinmeyiz.

KAYNAK: MEMURLAR.NET