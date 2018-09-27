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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Açıkladı: 225 Bin Kişiye İstihdam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de bulunması sebebi ile Cumhurbaşkanlığı vekilini yürütüyor. İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulun Fuat Oktay açıklamasında, havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlayacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Açıkladı: 225 Bin Kişiye İstihdam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de bulunması sebebi ile Cumhurbaşkanlığı vekilini yürütüyor. İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulun Fuat Oktay açıklamasında, havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlayacağını ifade etti.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Açıkladı: 225 Bin Kişiye İstihdam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de bulunması sebebi ile Cumhurbaşkanlığı vekilini yürütüyor. İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulun Fuat Oktay açıklamasında, havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, havalimanının sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline geleceğini belirterek, "Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye, sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni Havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır. 2003 yılından bu yana hava yolu ile taşınan yolcu, yük ve hava trafiği yaklaşık 5 kat artmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay açıklamalarını şöyle sürdürdü; ''Son 16 yıldaki dönüşüm ve çabalar neticesinde 2003'te 50 ülkede, 60 noktaya uçan THY, bugün 120 ülkede, 316 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. Bugün itibarıyla 170 ülkeyle hava ulaştırma anlaşması bulunan ülkemiz, söz konusu ülkelerle hava yolu ile bağlanmış ve aynı zamanda bu noktaları giderek büyüyen hava yollarımızın uçuş ağına eklemiştir. Kayıtlı yolcu uçağı sayımız 167'den 511'e ulaşırken, 2003'te toplam 34 milyonluk toplam yolcu trafiği sayımız 2017'de 200 milyona ulaşmıştır." 

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Son Güncelleme: 27.09.2018 14:39
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cumhurbaşkanı yardımcısı açıkladı bin kişiye istihdam
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