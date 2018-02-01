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Cumhurbaşkanı Müjdeyi Verdi: Ücretli Öğretmenlerin Maaşına Düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamasında ücretli öğretmenlerin maaşlarında bazı düzenlemelerin yapılacağı müjdesini verdi.

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Cumhurbaşkanı Müjdeyi Verdi: Ücretli Öğretmenlerin Maaşına Düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamasında ücretli öğretmenlerin maaşlarında bazı düzenlemelerin yapılacağı müjdesini verdi.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:13
Cumhurbaşkanı Müjdeyi Verdi: Ücretli Öğretmenlerin Maaşına Düzenleme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada ücretli öğretmenlerin maaşında düzenleme yapılacağını söyledi.

Partisinin milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili düzenlemenin yapılacağının müjdesini verdi.

Bugün kahvaltıya 24 milletvekili katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.

A Haber'de yar alan habere göre Erdoğan partisinin milletvekillerine önemli mesajlar verdi. OHAL Komisyonun çalışmaları ile ilgili konuşan Erdoğan," Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne çıkarsa uyacağız" dedi. Erdoğan ücretli öğretmenlerin maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağı müjdesini de verdi.

MHP İttifakı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti- MHP seçim ittifakına ilişkin, "Belli bir mutabakata varıldı, oy pusulası üzerinde çalışılıyor. Başka partiler de ittifak içinde yer alabilir" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan süren 'Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili de, "Harekat sonuna kadar sürecek, Ekonomimiz gayet sağlam" ifadelerini kullandı.

Ücretli Öğretmen Maaşları

MEB kendi bünyesinde istihdam ettiği ücretli öğretmenlere ders başına net olarak 12.26 Türk Lirası ücret ödemesi yapacak.  Ücretli öğretmenlerin haftalık çalışma saatlerine düzenleme daha önce gelmiş ve ücretli öğretmenler, bir hafta içinde en fazla 30 saat derse girebilmektedir. Genel olarak haftada 20 ile 30 saat arası ders veren ücretli öğretmenlerin maaş hesaplaması ise şu şekildedir:  Haftalık 20 saat derse giren bir öğretmen bir ayda toplamda 80 saat ders işlemiş olacak. 80x12.26  çarpması ile de öğretmen ay sonunda 980 liralık bir ödeme alacak. Haftalık 30 saat çalışan bir öğretmen ise aylık 120 saat çalışmış ve 120x12.26'dan 1471 lira ücret almış olacak. Tabi bu ücret 2017 yılı ücretleridir. Yeni yıla girilmesi ile bu ücretlere de zam gelmişti.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 01.02.2018 15:52
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