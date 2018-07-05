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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mal Varlığı Açıklandı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı. Resmi Gazete'de kesin seçim sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mal varlığı yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mal Varlığı Açıklandı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı. Resmi Gazete'de kesin seçim sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mal varlığı yayımlandı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mal Varlığı Açıklandı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı. Resmi Gazete'de kesin seçim sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mal varlığı yayımlandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı'nın 6 milyon 347 bin lira nakit parası bulunuyor. YSK, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin sonuçlarına ilişkin kararı dün yayımlayıp Resmi Gazete'ye göndermişti. Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan mükerrer sayısında, Erdoğan'ın mal varlığı da yer aldı. Buna göre Erdoğan'ın bankada ve elinde toplam 6 milyon 347 bin 760 TL'si bulunduğu belirtilirken, Mehmet Gür isimli bir iş adamına 2 milyon TL borcu olduğu vurgulandı.

Resmi Gazete'de yer alan mal beyan formunda, Erdoğan'ın Bolluca'da 376 metrekare arsa (40 bin lira), Rize Güneysu'da 2 bin metrakere arazi (10 bin lira), Şirket ortaklığı yüzde 12 (95 bin lira), Şirket ortaklığı yüzde 12 (25 bin lira), Şirket ortaklığı yüzde 12 (bin lira), 340 bin ABD Doları, 130 bin DM, 174 adet cumhuriyet altını bulunuyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın üzerine kayıtlı bir adet Audi A8 marka otomobili bulunuyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.07.2018 17:47
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanErdoğan Son Dakika
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ALI CEBİ 1 saat önce

Artık birşey yazmayacağım.Yazılanlar çöpe gidiyor.

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okuyucu 1 saat önce

Umarım doğrudur

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MEHMET 1 saat önce

Bu haber gercekmi

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