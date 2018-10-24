Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ayrılması öngörülen 2.8 milyar TL’lik bütçenin detayları belli oldu. Belli olan detaylara göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık brüt maaşı % 26 artışla 74 bin 500 lira olacak.

banner396

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ayrılması öngörülen 2.8 milyar TL’lik bütçenin detayları belli oldu. Belli olan detaylara göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık brüt maaşı % 26 artışla 74 bin 500 lira olacak.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ayrılması öngörülen 2.8 milyar TL’lik bütçenin detayları belli oldu. Belli olan detaylara göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık brüt maaşı % 26 artışla 74 bin 500 lira olacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı’nda hazırlanan genel bütçe önerisi içindeki brüt maaşının, 2018 yılı için belirlenen rakama göre % 26 arttırıldığı öğrenildi.

2021'DE 1 MİLYON TL'DEN FAZLA MAAŞ ALACAK!

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sinan Tartanoğlu’nun aktardığı habere göre, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önceki parlementer sistemde belirlenen 2018 bütçesine göre brüt 59 bin lira maaş alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık sistemine geçince brüt maaşı 74 bin 500 TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2020 maaşı brüt 81 bin 750 TL, 2021 maaşı ise yıllık brüt 1 milyon TL’yi geçerek aylık brüt 87 bin 500 TL olarak öngörüldü.

ERDOĞAN'IN MAAŞINDAN SONRAKİ DETAYLARDA BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve toplamda 2 milyar 818 milyon 899 bin TL’lik Külliye bütçesinin kalem kalem detayları şöyle:

-119 milyon TL tüketime: Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kaleminde Cumhurbaşkanlığı 2019 yılında 119 milyon 170 bin TL harcayacak. 2020 yılında bu rakamın 126 milyon 297 TL’ye, 2021 yılında ise 135 milyon 13 bin TL’ye çıkması öngörülüyor.

-Temsile 101.5 milyon: 2019 yılında Külliye, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretler için “yolluklar” kaleminden 35 milyon TL harcayacak. Tören, açılış ve resepsiyonların da yer aldığı her türlü ağırlama giderleri için ise 2019 yılı bütçesine 101 milyon 500 bin TL konuldu.

-Vakıf ve derneklere 12.5 milyon: Vakıf, dernek gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardım yapılması için Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden 12.5 milyon TL bütçe ayrılacak. Valiliklerden gelen bilgiler doğrultusuna “hane halkına” 3 milyon TL para aktarılacak.

-Başkanlık ofislerine 233.5 milyon TL: Başkanlık sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı içinde, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özel bütçeli, idari ve mali özerkliğe sahip 4 tane ofis kurulmuştu. Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi’ne; 2019 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden “yardım” adı altında ödenek ayrıldı. Bu çerçevede “Finans Ofisi’ne” 5 milyon TL, “İnsan Kaynakları Ofisi”ne 8.5 milyon TL, “Dijital Dönüşüm Ofisi”ne 70 milyon TL, “Yatırım Ofisi”ne ise 150 milyon TL bütçe ayrıldı. Böylece 4 “Başkanlık Ofisi” için 2019 bütçesinden ayrılan para 233.5 milyon TL’ye kadar vardı. Bu miktarın 2020 yılında 245 milyon TL’yi, 2021 yılında ise 280 milyonu geçeceği öngörülüyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.10.2018 10:54
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan ın maaşına yüzde zam erdoğan ın maaşı kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Adalet 1 saat önce

Çok komik ya ülke duzeltme adam bu kadar para alıyo asgari ücret 100 sonra turkiye gelişio gelio da kime gelişio

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ayse 1 saat önce

Sen nasıl bir ateistsin ya Tayyip millet açlıktan yemek bulamıyor sen git maaşına zam yap Allah seni affetsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ggg 1 saat önce

Bu adam bu maaşa çalışmaz. Aylık 100 bin dolardan aşağısı kurtarmaz.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ahmet 1 saat önce

Yiyin beyim yiyin efendim bu zam az olmuş. En az 100 bin TL olsaymış daha iyi olacakmış.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ALLAHTAN korkun 1 saat önce

Asgari ücretli ölsün ya 1600 alıyoruz 700 kira 500 d.gaz 300 elektrik su 100lirayla ne yiyecek bu insanlar insaf artık ALLAHTAN korkun biraz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ka 1 saat önce

Ye kürküm ye

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Allahın kulu 42 dakika önce

Müslüman idareci peygamberini örnek almalı...Devletin memuru %4-5 alırken göze batar. Hele büyük maaşa yüzdelik zam düşük maaş alanla adil olmaz..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 40 dakika önce

Koskoca Cumhurbaşkanı 2 3 bin alacak değil ya bugün bir futbolcu bile yıllık en az 1 milyon TL alıyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Elektrik ve Doğalgaz Zamları İçin Flaş Çağrı!
Elektrik ve Doğalgaz Zamları İçin Flaş Çağrı!
Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı
Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı
Blok Zinciri Mühendislerinin Maaşı 15 Bin Dolara Çıktı
Blok Zinciri Mühendislerinin Maaşı 15 Bin Dolara Çıktı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim