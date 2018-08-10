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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinden kaynaklanan dolar ve eurodaki hareketlilik hakkında 'Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz' açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinden kaynaklanan dolar ve eurodaki hareketlilik hakkında 'Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz' açıklaması yaptı.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinden kaynaklanan dolar ve eurodaki hareketlilik hakkında 'Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz' açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükselen dolar ve euro hakkında açıklamada yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'daki sele ilişkin olarak, 'İnşallah bu felaketleri de atlatacağız' derken döviz kurundaki artışla ilgili "Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise bugün "Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklayacak. Bu açıklama öncesinde Erdoğan yüksek seyreden döviz kurlarına ilişkin adeta meydan okudu.

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Son Güncelleme: 10.08.2018 14:38
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz
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