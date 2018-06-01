Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika UBER Açıklaması

Özel Halk Otobüsleri Birliği tarafından düzenlenen iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada UBER'in bittiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar sonrası yaptığı açıklamaları şu şekilde;

“Sizlerin ekonomik olarak yükünü hafifletecek müjdeleri paylaşmak istiyorum. İlk müjdem sizin katma değer vergisine ilişkin olacak. KDV ödeyelim ama basit olsun, ödeyebileceğimiz kadar olsun dediniz. Arkadaşlarımız sizlerle bir araya geldiler. Bu soruna sizlerle beraber çözüm geliştirdiler. Artık her aya yoluculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil hasılatının yüzde 1,5ini KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz.

Sizinle maliye arasında artık daha basit, daha kolay, daha ödenebilir bir vergi ödeme sistemi kurmuş olacağız.

ÖDEMELER ARTACAK

Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri arttırıyoruz. Buna göre Ankara ve İstanbul illerinde 1000 tl olan ödemeyi 1330 liraya, diğer şehirlerde 700 TL olan ödeme 1000 TL'ye, diğer belediyelerde olan 600'den 800'e çıkarıyoruz. Bununla da kalmadık.

HİÇ KİMSEYİ DIŞLAMADIK

94'ten itibaren ulaşım, çevre, trafik ve şehir içi taşımacılık konusunda İstanbul'da nasıl büyük bir dönüşüm gerçekleştirmişsek aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetinde de çok ciddi hamleler yaptık, şehir içi, şehirler arası ayrımı yapmadan. Bize oy versin, vermesin hiçbir insanımızı dışlamadık.

Otobüs ve minibüslerin arkasına yazılan "Başarı boş duranın değil, koşturanın hakkıdır" sözü AK Parti'nin 16 yılda yazdığı başarı hikayelerinin özüdür, özetidir.

Bizim yalanla, dolanla, aldatmayla, iftirayla işimiz olmaz. Bazıları ince ince yalanlar söyleyip duruyor. Bu iş çıraklık işi değil, bu iş ustalık işi, ustalık. Öyle kolay gelmedik buraya. Biz icraatlarımızla konuşuruz.

UBER AÇIKLAMASI

Bir de UBER diye bir şey çıkmış. Artık böyle bir şey yok. Avrupa'da varmış. Banane Avrupa'dan. Bu konuyla ilgili olarak sayın Vali bütün yetki sizde. Kusura bakmasınlar bunların üzerine trafik gidecek gereğini yapacak. Çünkü biz taksilerimizin taksicilerimizin hakkını birilerine yediremeyiz. İşini iyi yapan, düzgün yapan, yolcusuna değer veren her zaman kazanır.

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