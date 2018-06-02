Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik müjdesi geldi.

Önceki gece bir televizyon programına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik bekleyenleri sevindiren açıklamayı yaptı.

Milyonlarca kişi internet üzerinde bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı sorusunun cevabını arıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında, bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı. Star TV'de Nazlı Çelik'in konuğu olan Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bedelli askerliği gündemine alacağını söyledi.

Nazlı Çelik'in bedelli askerlik sorusunu yönelttiği Erdoğan; "Seçim sonrasında Genelkurmay ve Savunma Bakanlığım oturur konuşuruz. Gerçekten böyle bir şeyin olması uygun diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız" şeklinde cevap verdi.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bedelli askerlik çıkmalı mı? Yorumlarınızı aşağıdaki ksıımdan paylaşabilirsiniz.

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