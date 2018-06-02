Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bedelli Askerlik Müjdesi

Star TV'de Nazlı Çelik'in konuğu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik bekleyen on binlerce kişiyi sevindiren müjdeli açıklamayı yaptı.

banner396

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bedelli Askerlik Müjdesi

Star TV'de Nazlı Çelik'in konuğu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik bekleyen on binlerce kişiyi sevindiren müjdeli açıklamayı yaptı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bedelli Askerlik Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik müjdesi geldi.

Önceki gece bir televizyon programına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik bekleyenleri sevindiren açıklamayı yaptı.

Milyonlarca kişi internet üzerinde bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı sorusunun cevabını arıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında, bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı. Star TV'de Nazlı Çelik'in konuğu olan Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra bedelli askerliği gündemine alacağını söyledi.

Nazlı Çelik'in bedelli askerlik sorusunu yönelttiği Erdoğan; "Seçim sonrasında Genelkurmay ve Savunma Bakanlığım oturur konuşuruz. Gerçekten böyle bir şeyin olması uygun diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız" şeklinde cevap verdi.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bedelli askerlik çıkmalı mı? Yorumlarınızı aşağıdaki ksıımdan paylaşabilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK HABERLERİNDNE HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaBedelliBedelli Askerlik çıkacak MıBedelli Son Durum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Qwerty 5 saat önce

Bir o eksikti ülkede herşey tamam. Biz neden gidip onca ay yaptık acaba?

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Mehmet 5 saat önce

Çünkü senin paran yoktu....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mert 5 saat önce

Uzman çavuşlara kadro istiyoruz ve özlük hakları ileştirilsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ilys 5 saat önce

kesinlikle Bedelli askerlik cikmali ve yas siniri olmamali

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
ARAP 4 saat önce

PÖH bekleyen de onbinler var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Selim 4 saat önce

Vatan borcu parayla ödenmez ve paha biçilmez ....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Baris 4 saat önce

Daha önce böyle bişey gündemimizde olamaz diyodu şimdi ne olduda gündeme girdi yine bunların hepsi oy için aldanmayın derimm

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Buğra 4 saat önce

Lutfen olsun gecerlı sebeplerden dolayi yapamayan da var.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Yerli Otomobilin CEO'u Mehmet Gürcan Karakaş'tan İlk Açıklama
Yerli Otomobilin CEO'u Mehmet Gürcan Karakaş'tan İlk Açıklama
Yerli Otomobilde Flaş Gelişme !
Yerli Otomobilde Flaş Gelişme !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika UBER Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika UBER Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim