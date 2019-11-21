Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!

İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, havaya rastgele ateş açılmasının engellenmesine yönelik yayımlanan genelgeyle ilgili soruyu, "2016'da bu konuda mağdur sayısı 422, 2017'de 310, 2018'de 382, bu yılın 10 ayında mağdur sayısı 253. Aynı zamanda bu konuda da müdahale oranımız daha da yükselmiş." şeklinde yanıtladı.

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesindeki son 5 yıllık silah ruhsatları sayısını açıklayan Soylu, "2015'te toplam 139 bin 436 ruhsat verilmiş, 2016'da 123 bin, 2017'de 156 bin, geçen yıl 159 bin, bu yıl 112 bin. Yani orada da bir denge ve düşüş görülmektedir." dedi.

Soylu, 3600 ek gösterge konusunda ise şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu'ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik'e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. 'Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme getirmeyelim.' dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır."