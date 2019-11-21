Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106785
ALTIN
269.653
DOLAR
5.7014
STERLIN
7.3739
EURO
6.3140
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı
Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
2020 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!

İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek göstergelere ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu'ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik'e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!

İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek göstergelere ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu'ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik'e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi." dedi.

21 Kasım 2019 Perşembe 09:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!

İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, havaya rastgele ateş açılmasının engellenmesine yönelik yayımlanan genelgeyle ilgili soruyu, "2016'da bu konuda mağdur sayısı 422, 2017'de 310, 2018'de 382, bu yılın 10 ayında mağdur sayısı 253. Aynı zamanda bu konuda da müdahale oranımız daha da yükselmiş." şeklinde yanıtladı.

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesindeki son 5 yıllık silah ruhsatları sayısını açıklayan Soylu, "2015'te toplam 139 bin 436 ruhsat verilmiş, 2016'da 123 bin, 2017'de 156 bin, geçen yıl 159 bin, bu yıl 112 bin. Yani orada da bir denge ve düşüş görülmektedir." dedi.

Soylu, 3600 ek gösterge konusunda ise şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu'ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik'e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. 'Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme  getirmeyelim.' dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır."

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan dan 3600 ek gösterge talimatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İcradaki malı sahibi satabilecek
İcradaki malı sahibi satabilecek
Erken emeklilik için büyük fırsat! Ucuz borçlanma için son günler
Erken emeklilik için büyük fırsat! Ucuz borçlanma için son günler

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim