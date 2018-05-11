Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Çöplüktür, Susuzluktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresinde konuştu.

banner396

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Çöplüktür, Susuzluktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresinde konuştu.

11 Mayıs 2018 Cuma 16:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Çöplüktür, Susuzluktur

Burada 24 Haziran'daki seçimlere yönelik gençlerden destek beklediğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'yi şahlandıracak olanların gençler olduğunu söyledi. CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim belediye başkanlığımızdan önce Ümraniye çöplüğü patlaması oldu, başta CHP vardı, 39 insanımız oldu. CHP çöplüktür, pisliktir, hava kirliliğidir, susuzluktur. İstanbul'un bizden sonra su problemi olmadı. 16 yılda 3,5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı var. Ne kadar özgür düşünürseniz, kendinize o kadar parlak bir gelecek kurarsınız. Sizin umutlarınız, hayalleriniz bizim en büyük güç kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti yönetimleri sırasında Türkiye'deki öğretmen sayısının arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı, "16 senede 284 bin derslik ilave ettik. Öğretmen sayımız 526 bindi, biz 584 bin öğretmen daha ilave ettik. 131 üniversiteyi daha ülkemize kazandırdık. Yurtlarımızda 182 bin yatak vardı, 452 bin daha ilave ettik. İnternet altyapımızın geniş bant abone sayısı yoktu, şuanda 69 milyon abone var. Hastane sayımızı 2 katından fazla artırdık, şehir hastaneleriyle standartları yükselttik. Hastanedeki cihazların sayısını 10-15 katına çıkardık. 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik, otoyollar da dahil. Hızlı tren Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya hatlarında çalışıyor. Yakında inşası süren pek çok hat hizmete girecek. Uçak yolculuğu bizim çocukluğumuzda hayalini kurduğumuz lükstü. 525 baraj daha ilave ettik. 207 içme suyu tesisi yaptık. Sosyal yardımları 38 milyar liraya çıkardık." dedi.

Kamudan haberler, gündemdeki son gelişmeler, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ChpCumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maliye Bakanı'ndan 'Özelleştirmeler Sürecek' Mesajı
Maliye Bakanı'ndan 'Özelleştirmeler Sürecek' Mesajı
KYK Kredi Borçları Hakkında Önemli düzenleme
KYK Kredi Borçları Hakkında Önemli düzenleme
Ekonomi Bakanı: 7 Düvelle Mücadele Ediyoruz
Ekonomi Bakanı: 7 Düvelle Mücadele Ediyoruz

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim