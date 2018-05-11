Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Çöplüktür, Susuzluktur

Burada 24 Haziran'daki seçimlere yönelik gençlerden destek beklediğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'yi şahlandıracak olanların gençler olduğunu söyledi. CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim belediye başkanlığımızdan önce Ümraniye çöplüğü patlaması oldu, başta CHP vardı, 39 insanımız oldu. CHP çöplüktür, pisliktir, hava kirliliğidir, susuzluktur. İstanbul'un bizden sonra su problemi olmadı. 16 yılda 3,5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı var. Ne kadar özgür düşünürseniz, kendinize o kadar parlak bir gelecek kurarsınız. Sizin umutlarınız, hayalleriniz bizim en büyük güç kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti yönetimleri sırasında Türkiye'deki öğretmen sayısının arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı, "16 senede 284 bin derslik ilave ettik. Öğretmen sayımız 526 bindi, biz 584 bin öğretmen daha ilave ettik. 131 üniversiteyi daha ülkemize kazandırdık. Yurtlarımızda 182 bin yatak vardı, 452 bin daha ilave ettik. İnternet altyapımızın geniş bant abone sayısı yoktu, şuanda 69 milyon abone var. Hastane sayımızı 2 katından fazla artırdık, şehir hastaneleriyle standartları yükselttik. Hastanedeki cihazların sayısını 10-15 katına çıkardık. 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik, otoyollar da dahil. Hızlı tren Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya hatlarında çalışıyor. Yakında inşası süren pek çok hat hizmete girecek. Uçak yolculuğu bizim çocukluğumuzda hayalini kurduğumuz lükstü. 525 baraj daha ilave ettik. 207 içme suyu tesisi yaptık. Sosyal yardımları 38 milyar liraya çıkardık." dedi.

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