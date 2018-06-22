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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal SSK'nın Başındayken Durum İçler Acısıydı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Haber ve TRT World ortak yayınında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal SSK'nın Başındayken Durum İçler Acısıydı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Haber ve TRT World ortak yayınında konuşuyor.

22 Haziran 2018 Cuma 23:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal SSK'nın Başındayken Durum İçler Acısıydı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Haber ve TRT World ortak yayınında konuşuyor. Burada muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Başkanı olduğu döneme atıfta bulunarak 'İçler Acısıydı' dedi. Recep Tayyip Erdoğan, "Okmeydanı SSK'ya giderdim, tabi orada ne çileler çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Doktor ilaç yazıyor size, tamamını alamıyorsunuz. Zaten her eczanede ilaç yok, hastanenin eczanesinden ilaç alabiliyıorsunuz. Şimdi biz her eczaneden ilaç veriyoruz. İsteyen istediği hastaneye gidiyor. Bay Kemal SSK'nın başındayken durum içler acısıydı." şeklinde konuştu. 

Marmaray konusunun kendisi açısından büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Mesela Marmaray beni duygulandırıyor. Şu ana kadar 268 milyon kişi Marmaray'dan geçti. Avrasya Tüneli'ni yaptık, oradan geçen araç sayısı 23 milyon. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 69 milyon araç geçti. Bay Muhharrem sen bunları yıkacağına, bir takdir et. Fiyatı sana yüksek geliyorsa, Rahmetli Özal'ın yaptığı köprüden geç. Gerek Yavuz Sultan Selim, gerek Marmaray, Gerek Avrasya Tüneli, bizim İstanbul'un trafik sorununu rahatlattı. Bu da bize gurur veriyor." ifadelerini kullandı. 

Seçimden sonra Türkiye'nin bir çok konuda farklı bir güne uyanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Pazartesi Türkiye çok farklı şekilde uyanacak. Yabancı birçok köşeler falan onlar kurlarla ilgili olayı iyice düşürmeye başladılar. Şimdi bu gösteriyor ki onlar da yaptırmış oldukları kamuoyu araştırmasında durumun bekledikleri gibi değil tam teresine gittiğini gösterdi. Büyümedeki 7,4 oranı çok çok önemli biz şimdi G7 ülkeleri arasında 2., OECD ülkeleri arasında birinci sıradayız. Türkiye artık işsizlikte son dönemlerin en düşük rakamlarına kadar geldi. Genç işsizlikte de bir düşüş var. Bunlar bir şey gösteriyor. Türkiye karşı tarafa bir güven veriyor." dedi.

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