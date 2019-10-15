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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak önlemleri almalıyız

Azerbaycan'da düzenlenen 'Türk dili konuşan ülkeler konseyi' toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak önlemleri almalıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak önlemleri almalıyız

Azerbaycan'da düzenlenen 'Türk dili konuşan ülkeler konseyi' toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak önlemleri almalıyız" ifadelerini kullandı.

15 Ekim 2019 Salı 12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak önlemleri almalıyız

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak önlemleri almalıyız.

- Günümüzde bölgemizin barış, huzur ve istikrarına en büyük tehdit kaynağı terör örgütleridir.

- Son 8 yılda yaşadıklarımız, bir terör örgütünün diğerinin eliyle tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir.

- Ülke olarak PKK/YPG'yi tasfiye etmek için çok önemli bir karar aldık.

- Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene ve hedefimize ulaşana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

- Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık.

- Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü destek bekliyoruz.

- Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz.

- Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.10.2019 12:15
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