Cumhurbaşkanı :"Asgari Ücreti Beyefendiler Beğenmiyor!"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta partisinin 6. Olağan Kongresinde konuştu. Dün açıklanan asgari ücret konusuna da değinen Erdoğan, "Beyefendiler beğenmiyor, 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşte dün asgari ücret açıklandı. Beyefendiler beğenmiyor. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl 1404'e çıkardık, şimdi ise 14,3 artışla 1603 liraya çıktı. Ya eline diline dursun, nereden nereye. bu rakam asgari ücretin evli olmasına çocuklarının olmasına göre değişebiliyor. 15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik." dedi.

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