Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener: Almayın Bunları Evlerinize

Türkiye'de ekonominin gidişatının kötü olduğunu, söyleyen Akşener, seçilmesi durumunda AK Parti tarafından satılan fabrikaların geri alınacağını söyledi.

Akşener, "Pancar kotası geldi, Anadolu’da hayvancılık bitti. Şeker fabrikalarını sattılar. O şeker fabrikalarını satan alanlara sesleniyorum. Kupon arazi olarak aldınız ama Cumhurbaşkanı seçildiğim gün iptal edeceğim. Sakın elinizi uzatmayın" ifadelerini kullandı. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek'in 2011 yılında twitter'dan yazdığı ve sosyal medyada büyük tepki çeken, "Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek" ifadelerine değinen Akşener, "Ayıp be ayıp. Bu ülkede fakir varsa sizin ayıbınız. 16 senedir iktidardasınız, ayıp. Almayın bunları evlerinize" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 'Yorgun otobüs şoförü' diyen İYİ Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanı adayı Akşener, "Yorgun, uykusuz bir otobüs şoförünün otobüsüne biner misiniz? Ehliyeti yoksa biner misiniz? Dolayısıyla bu yorgun şoförü, inşallah 24 Haziran’da bu otobüsün içinden indireceğiz" dedi.

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