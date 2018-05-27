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Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener: Almayın Bunları Evlerinize

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'da düzenlediği mitingde, gündemdeki konulara ve ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener: Almayın Bunları Evlerinize

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'da düzenlediği mitingde, gündemdeki konulara ve ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs 2018 Pazar 09:35
Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener: Almayın Bunları Evlerinize

Türkiye'de ekonominin gidişatının kötü olduğunu, söyleyen Akşener,  seçilmesi durumunda AK Parti tarafından satılan fabrikaların geri alınacağını söyledi.

Akşener, "Pancar kotası geldi, Anadolu’da hayvancılık bitti. Şeker fabrikalarını sattılar. O şeker fabrikalarını satan alanlara sesleniyorum. Kupon arazi olarak aldınız ama Cumhurbaşkanı seçildiğim gün iptal edeceğim. Sakın elinizi uzatmayın" ifadelerini kullandı. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek'in 2011 yılında twitter'dan yazdığı ve sosyal medyada büyük tepki çeken, "Fakir aile ziyareti maratonum teravih namazından sonra başladı. Şu anda 9. aile ziyaretindeyim. Belki de sahura kadar sürecek" ifadelerine değinen Akşener, "Ayıp be ayıp. Bu ülkede fakir varsa sizin ayıbınız. 16 senedir iktidardasınız, ayıp. Almayın bunları evlerinize" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 'Yorgun otobüs şoförü' diyen İYİ Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanı adayı Akşener, "Yorgun, uykusuz bir otobüs şoförünün otobüsüne biner misiniz? Ehliyeti yoksa biner misiniz? Dolayısıyla bu yorgun şoförü, inşallah 24 Haziran’da bu otobüsün içinden indireceğiz" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.05.2018 11:48
Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiIyi Parti Genel Başkanı
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