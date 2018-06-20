Cumhurbaşkanı adayı İnce: Kamu Bankaları Yeniden Düzenlenecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ekonomiyi düzenleyen temel kurumlarda özerklik sağlanacağını, özellikle kamu bankalarının yeniden düzenleneceğini söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Çorlu Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya gelen ve burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, 48 gün içerisinde 103 miting düzenlediklerini hatırlattı. Kavgadan yana değil, iş , aş, fizik , eğitimden yana olduğunu, 2-3 sene içerisinde yeni 16 mesleğin ortaya çıkacağını söyleyen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı "Elinizde kullandığınız telefonlar 1969'da ABD'liler aya giderken NASA'nın elindeki bilgisayarların tam 10 katı şu an. Her 1,5 yılda bir bilgisayarın kapasitesi 2 katına çıkıyor. İşte bu değişen dünyada, bölgesel savaşların, enerji savaşlarının olduğu bu dünyada, teknolojinin bu kadar geliştiği dünyada ben tasarım, aş, iş diyorum, arkadaş da meydanlara geliyor 'kek' diyor. Ben Türkiye'yi onurlu, başı dik bir hukuk devleti yapacağız, bağımsız bir yargı, hak, hukuk, adalet diyorum. O da meydanlara geliyor 'çay, kek oralet' diyor" ifadelerini kullandı.

İnce , seçilmesi halinde öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine 3 bin 600 ek gösterge verileceğini, ekonomide yeni düzenlemelere gidileceğini söyledi. İnce, "Ekonomiyi düzenleyen temel kurumların özerkliğini sağlayacağız. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Eximbank, Kalkınma Bankası, bunları yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası, kredilerinin yüzde 80'ini çiftçiye verecek, medya patronlarına değil. Halk Bankası, kredilerinin yüzde 80'ini esnafa ve KOBİ'lere verecek. Eximbank ve Kalkınma Bankası... Turizme de kredi verecekler ve oradaki 6 aylık süreyi uzatacağız, bunların hepsini yapacağız" şeklinde konuştu.

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