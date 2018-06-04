Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Adayı Akşener: Gençlere Aylık 500 Lira Maaş Vereceğiz , Parayı Oradan Bulacağız!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kırıkkale'de vatandaşlarla bir araya geldi.

banner396

Cumhurbaşkanı Adayı Akşener: Gençlere Aylık 500 Lira Maaş Vereceğiz , Parayı Oradan Bulacağız!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kırıkkale'de vatandaşlarla bir araya geldi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:16
Cumhurbaşkanı Adayı Akşener: Gençlere Aylık 500 Lira Maaş Vereceğiz , Parayı Oradan Bulacağız!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kırıkkale'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada seçim vaatleri ve gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, işsizlik sorununun İYİ Parti'nin öncelikli meselelerinden birisi olduğunu, gençlerin iş bulabilmesi için bir çok projenin hayata geçirileceğini, işsiz gençlerin de ailelerine mağdur olmaması için vatandaşlık maaşı altında 500 TL'lik ücretler ödeneceğini söyledi.

Söz konusu maaş için nereden kaynak ayrılacağına yönelik kendisine çok sayıda soru geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Adayı Akşener, "İşsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir ülkede ne huzur olur, ne kalkınma olur. Gençlere iş bulacağız. Bulana kadar gençlere 500'er lira maaş vereceğiz. 'Parayı nereden bulacaksınız?' diyorlar. Bakanların eşlerini, çocuklarını, kaynanalarını bindikleri arabalardan indireceğim. 3600 ek göstergeyi sağlamayı Allah bana nasip edecek inşallah. Bu kredi borçlarının içinde ödeyemediği borcu, kirası, çocuğunun masrafı var. Bunları bir kereye mahsus sileceğiz. Türkiye bir israf cenneti. İsrafı ortadan kaldıracağız.Her gittiğim yerde soruyorum, vatandaşın cebinde 10 TL, 5 TL, 2 TL var. Vatandaşın cebinde 2 TL oluyorsa bu ülkede düzen bozuk demektir. Erdoğan, 'Sanane milletin cebindeki paradan' diyor. Hadi oradan be. Siyasetçinin görevi vatandaşın cebindeki parayı bilip, onu artırmaktır. Bir yüzükle yola çıkanların gemicik filoları varsa bu düzen değişmelidir. Çiftçiyi neden tarlaya küstürdünüz sorusuna, pahalıya üretiyor diyorlar. Senin çiftçin 6 TL'ye mazot kullanıyorsa elbette pahalıya üretir." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.06.2018 16:24
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Adayı AkşenerMeral AkşenerMeral Akşener 500 TL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Metin 2 saat önce

İyi demiş lakin boş

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Son Dakika! Merkez Bankası'ndan Bir Müdahele Daha
Son Dakika! Merkez Bankası'ndan Bir Müdahele Daha
Başbakan Vatandaşları Uyardı: Bir An Önce Başvurun
Başbakan Vatandaşları Uyardı: Bir An Önce Başvurun
Bedelli Askerlikte Ücret ve Yaş İçin Flaş İddia
Bedelli Askerlikte Ücret ve Yaş İçin Flaş İddia

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim