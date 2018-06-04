Cumhurbaşkanı Adayı Akşener: Gençlere Aylık 500 Lira Maaş Vereceğiz , Parayı Oradan Bulacağız!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kırıkkale'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada seçim vaatleri ve gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, işsizlik sorununun İYİ Parti'nin öncelikli meselelerinden birisi olduğunu, gençlerin iş bulabilmesi için bir çok projenin hayata geçirileceğini, işsiz gençlerin de ailelerine mağdur olmaması için vatandaşlık maaşı altında 500 TL'lik ücretler ödeneceğini söyledi.

Söz konusu maaş için nereden kaynak ayrılacağına yönelik kendisine çok sayıda soru geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Adayı Akşener, "İşsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir ülkede ne huzur olur, ne kalkınma olur. Gençlere iş bulacağız. Bulana kadar gençlere 500'er lira maaş vereceğiz. 'Parayı nereden bulacaksınız?' diyorlar. Bakanların eşlerini, çocuklarını, kaynanalarını bindikleri arabalardan indireceğim. 3600 ek göstergeyi sağlamayı Allah bana nasip edecek inşallah. Bu kredi borçlarının içinde ödeyemediği borcu, kirası, çocuğunun masrafı var. Bunları bir kereye mahsus sileceğiz. Türkiye bir israf cenneti. İsrafı ortadan kaldıracağız.Her gittiğim yerde soruyorum, vatandaşın cebinde 10 TL, 5 TL, 2 TL var. Vatandaşın cebinde 2 TL oluyorsa bu ülkede düzen bozuk demektir. Erdoğan, 'Sanane milletin cebindeki paradan' diyor. Hadi oradan be. Siyasetçinin görevi vatandaşın cebindeki parayı bilip, onu artırmaktır. Bir yüzükle yola çıkanların gemicik filoları varsa bu düzen değişmelidir. Çiftçiyi neden tarlaya küstürdünüz sorusuna, pahalıya üretiyor diyorlar. Senin çiftçin 6 TL'ye mazot kullanıyorsa elbette pahalıya üretir." dedi.