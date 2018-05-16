CSB Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının döner sermaye işletmesi yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde şu değişiklikler yapıldı:

MADDE 1 – 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Hizmet Birimi: 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 6 ncı maddesinde yer alan hizmet birimlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Gelirler ve gelirlerden iadeler”

“(2) İşletme tarafından tahsil edilen gelirlerden, ilgili hizmet biriminin görüşü üzerine fazla veya yersiz tahsil edildiği tespit edilen tutarlar, ilgilisine iade edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Hizmet birimleri tarafından hazırlanan fiyatlandırma tekliflerini karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,”

Yayımlanan yönetmelik bugün itibariyle yürürlüğe girer.

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