çöken ekonominin fotoğrafları

Venezuela’da son yıllarda yaşanan ekonomik çöküntü fotoğrafları ile tekrar dünyanın gündemine geldi.

Ülkede, ekonomiye ilişkin durum artık normal ekonomik rakamlarla ölçülemeyecek büyüklükte.

2015 yılındaki yüzde 112’den 2017 yılında yüzde 2400’lere fırlayan enflasyon bu yıl beş haneli rakamlara çıktı.

Mayıs ayında enflasyon yüzde 13000’lere kadar ulaştı. Haziran ayı itibarı ile enflasyon, farklı otoritelerce yüzde 18,000’ler ile yüzde 25,000’ler arasında hesaplanıyor.

Enflasyon rakamlarındaki anormal yükseliş, günlük yaşamı da felç etmiş durumda.

Para birimi Bolivar’ın giderek değer kaybettiği ülkede, bir paket makarna, bir kilo domates, bir ıslak mendil almak için bile torbalar dolusu para taşımanız gerekir.

Reuters muhabiri Venezuela’da yaşanan ekonomik çöküşü bu karelerle anlattı:

Kaynaklar;

Hürriyet

Federico PARRA / AFP

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