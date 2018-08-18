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Çöken Ekonominin Fotoğrafları

Venezuela’da son yıllarda yaşanan ekonomik çöküntü fotoğrafları ile tekrar dünyanın gündemine geldi.

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Çöken Ekonominin Fotoğrafları

Venezuela’da son yıllarda yaşanan ekonomik çöküntü fotoğrafları ile tekrar dünyanın gündemine geldi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:45
Çöken Ekonominin Fotoğrafları

Venezuela’da son yıllarda yaşanan ekonomik çöküntü fotoğrafları ile tekrar dünyanın gündemine geldi.

Ülkede, ekonomiye ilişkin durum artık normal ekonomik rakamlarla ölçülemeyecek büyüklükte.

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2015 yılındaki yüzde 112’den 2017 yılında yüzde 2400’lere fırlayan enflasyon bu yıl beş haneli rakamlara çıktı.

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Mayıs ayında enflasyon yüzde 13000’lere kadar ulaştı. Haziran ayı itibarı ile enflasyon, farklı otoritelerce yüzde 18,000’ler ile yüzde 25,000’ler arasında hesaplanıyor.

Bu fotoÄraf kareleri ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuelaâda Ã§ekildi

Enflasyon rakamlarındaki anormal yükseliş, günlük yaşamı da felç etmiş durumda.

Bu fotoÄraf kareleri ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuelaâda Ã§ekildi

Para birimi Bolivar’ın giderek değer kaybettiği ülkede, bir paket makarna, bir kilo domates, bir ıslak mendil almak için bile torbalar dolusu para taşımanız gerekir.

Bu fotoÄraf kareleri ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuelaâda Ã§ekildi

Reuters muhabiri Venezuela’da yaşanan ekonomik çöküşü bu karelerle anlattı:

Bu fotoÄraf kareleri ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuelaâda Ã§ekildi

Bu fotoÄraf kareleri ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuelaâda Ã§ekildi

Bu fotoÄraf kareleri ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuelaâda Ã§ekildi

Bu fotoÄraf kareleri ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuelaâda Ã§ekildi

Bu fotoÄraf kareleri ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuelaâda Ã§ekildi

Bu fotoÄraf kareleri ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuelaâda Ã§ekildi

Bu fotoÄraf kareleri ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuelaâda Ã§ekildi

Bu fotoÄraf kareleri ekonomisi Ã§Ã¶ken Venezuelaâda Ã§ekildi

Kaynaklar;
Hürriyet
Federico PARRA / AFP

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Son Güncelleme: 18.08.2018 15:22
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çöken ekonominin fotoğrafları
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