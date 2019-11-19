Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106963
ALTIN
269.298
DOLAR
5.7134
STERLIN
7.3928
EURO
6.3248
Adalet Bakanı Açıkladı: Af Yasası Bekleyenlere Kötü Haber!
ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı! KPSS, YKS, DGS ve ALES ne zaman?
ASDEP personel alımı başvuru şartları nedir?
Emekli maaşı alanlar ve 2020 yılı emekli maaşı alacaklar dikkat! Hem maaşınız gidebilir hem de borçlu olabilirsiniz
Evlenenlere Kıdem Tazminatı Müjdesi!

Çılgın Türkler iş başında: Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak

Kış aylarının gelmesi ile birlikte doğalgaz faturaları ev bütçesinin önemli bir bölümünü götürüyor ve faturalar bu aylarda kabarık bir şekilde gelebiliyor. Erzurum’da yaşayan bir vatandaş ise ürettiği tasarruf peteği ile faturaları 7 buçuk liraya indirip cepleri yakan fahiş fiyatları ortadan kaldıracak.

Çılgın Türkler iş başında: Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak

Kış aylarının gelmesi ile birlikte doğalgaz faturaları ev bütçesinin önemli bir bölümünü götürüyor ve faturalar bu aylarda kabarık bir şekilde gelebiliyor. Erzurum’da yaşayan bir vatandaş ise ürettiği tasarruf peteği ile faturaları 7 buçuk liraya indirip cepleri yakan fahiş fiyatları ortadan kaldıracak.

19 Kasım 2019 Salı 13:24
Çılgın Türkler iş başında: Bu petek ile eviniz 7.5 liraya ısınacak

Erzurum'da yaşayan ve kendine has atölyesinde çalışmalarını sürdüren Dadaş kaşif Ebubekir Taşbaşı, peteklere döşemiş olduğu devir daim su sistemi ile özel bir gaz sistemini birleştirerek, doğal gaz maliyetlerini olabilecek en düşük seviyeye indirilebileceğini söyledi. 

ODANIZ SADECE 7,5 LİRAYA ISINACAK

Taşbaşı, “Kış aylarında yakıttan tasarruf için bir petek dizayn ettim. Doğal gaz veya elektrikli kombi fark etmeksizin peteğin içerisinde bulunan ısıya duyarlı civalı gazın ısınması sayesinde petek ısınmaya başlayacak, peteğin ısınmasıyla ise odanız sadece 7 buçuk liraya ısınacak. Evlere montajlanan peteklerin gazlarının bitmesi ile ilgili hususta ise seri üretim sonrasında servis elemanlarının gaz doldurma işlemini evlere gelerek gerçekleştirebilecek'' dedi. 

 SERİ ÜRETİM İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Gazın ısınması hususunda buluşunu testlerden geçirdiğini belirten Taşbaşı, Konya'da ilk seri üretim için ise görüşmelere başladığını belirtti. Atölyesinde Konya'dan getirttirmiş olduğu petek üzerinde tasarlamış olduğu bir başka sistemi uygulamalı olarak anlatan Taşbaşı, sulu sistem olarak da tasarlamış olduğu peteğin su devridaimi ile yazın serinlettiğini kışın ise ısındırdığını'' söyledi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
DoğalgazFaturaTasarrufPetekısıtma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı kullananlara kötü haber! Ekstra taksit kalktı
Kredi kartı kullananlara kötü haber! Ekstra taksit kalktı
Sürücüler dikkat! EDS'de ''kamerayı geçtim'' deyip gaza basan yandı!
Sürücüler dikkat! EDS'de ''kamerayı geçtim'' deyip gaza basan yandı!
Türktraktör’den İkinci Ar-Ge Merkezi!
Türktraktör’den İkinci Ar-Ge Merkezi!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim