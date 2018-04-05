Çiftlik Bank'a Para Yatıranlar Pişman Değil , Yine Olsa Yine Yatıracaklar

Çiftlik Bank Dolandırıcılığının ortaya çıkmasında büyük görev üstlenen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, mağdurlar arasında yaptıkları anket sonucunda ilginç cevaplarla karşılaştıklarını söyledi.

Çiftlik Bank'a para yatıranların büyük bir kısmının bir daha olsa tekrar aynı şeye para yatırmaya hazır olduklarını söyleyen Tüfenkçi, "Mağdurların yüzde 50'sine yakını 'bir daha olsa yine paramızı yatırırız' cevabını veriyor" dedi. Tüfenkçi, Çiftlik Bank ile ilgili çalışmaların başlatılmasının hemen ardından kamuoyuna dikkatli olmaları konusunda bilgi verdiklerini hatırlatarak, "Biz o zaman da söyledik, bu bir oyundur diye. Bakanlık olarak elimizdeki bütün yetkileri, imkanları kullanarak bunun üzerine gittik ve neticede dava açılmalarını sağladık.Bunların 35'inin incelemeleri bitti. Çoğu mal alıp satmadan sadece sanal oyun şeklinde veya değerinin çok üstünde mal fiyatlandırmasıyla müşteri bul ilkesi çerçevesinde satış yapıyor. Dolandırıcılık tespit ettiğimiz dosyaları Cumhuriyet Savcılıklarına illettik" dedi.

Piramit sistemlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını söyleyen Bakan Tüfenkçi, suistimallerin önleneceğini belirterek, cezaların artacağını söyledi.

Bakan Tüfenkçi, "Mevcutta Tüketici Yasası'na has bir ceza yok, TCK'ya atıfta bulunuyor ve dolandırıcılık yaptırımı oluyor. Ama şimdi dolandırıcılık boyutu yok ama birtakım suistimaller yapmış, izah edilemeyen para trafikleri var. Tüketiciler bu anlamıyla mağdur olmuşsa, bunlara da Tüketici Yasası kapsamında iki yıla kadar ceza verebilmenin yolunu açtık" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA