Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Çiftlik Bank'a Para Yatıranlar Pişman Değil , Yine Olsa Yine Yatıracaklar

Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'den çok konuşulacak açıklamalar.

banner396

Çiftlik Bank'a Para Yatıranlar Pişman Değil , Yine Olsa Yine Yatıracaklar

Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'den çok konuşulacak açıklamalar.

05 Nisan 2018 Perşembe 09:48
Çiftlik Bank'a Para Yatıranlar Pişman Değil , Yine Olsa Yine Yatıracaklar

Çiftlik Bank Dolandırıcılığının ortaya çıkmasında büyük görev üstlenen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, mağdurlar arasında yaptıkları anket sonucunda ilginç cevaplarla karşılaştıklarını söyledi.

Çiftlik Bank'a para yatıranların büyük bir kısmının bir daha olsa tekrar aynı şeye para yatırmaya hazır olduklarını söyleyen Tüfenkçi, "Mağdurların yüzde 50'sine yakını 'bir daha olsa yine paramızı yatırırız' cevabını veriyor" dedi. Tüfenkçi, Çiftlik Bank ile ilgili çalışmaların başlatılmasının hemen ardından kamuoyuna dikkatli olmaları konusunda bilgi verdiklerini hatırlatarak, "Biz o zaman da söyledik, bu bir oyundur diye. Bakanlık olarak elimizdeki bütün yetkileri, imkanları kullanarak bunun üzerine gittik ve neticede dava açılmalarını sağladık.Bunların 35'inin incelemeleri bitti. Çoğu mal alıp satmadan sadece sanal oyun şeklinde veya değerinin çok üstünde mal fiyatlandırmasıyla müşteri bul ilkesi çerçevesinde satış yapıyor. Dolandırıcılık tespit ettiğimiz dosyaları Cumhuriyet Savcılıklarına illettik" dedi.

Piramit sistemlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını söyleyen Bakan Tüfenkçi, suistimallerin önleneceğini belirterek, cezaların artacağını söyledi.

Bakan Tüfenkçi, "Mevcutta Tüketici Yasası'na has bir ceza yok, TCK'ya atıfta bulunuyor ve dolandırıcılık yaptırımı oluyor. Ama şimdi dolandırıcılık boyutu yok ama birtakım suistimaller yapmış, izah edilemeyen para trafikleri var. Tüketiciler bu anlamıyla mağdur olmuşsa, bunlara da Tüketici Yasası kapsamında iki yıla kadar ceza verebilmenin yolunu açtık" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
çiftlik Bankçiftlik Bank Mağdurlarıçiftlik Bank Açıklama Hükümet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanun Kabul Edildi: DSİ'ye 995 Memur Alımı Yapılacak
Kanun Kabul Edildi: DSİ'ye 995 Memur Alımı Yapılacak
Kalkınma Bakanı Elvan: Türkiye Sağlıklı Büyüyor
Kalkınma Bakanı Elvan: Türkiye Sağlıklı Büyüyor
Son Dakika! 4 Nisan 2018 Dolar Fiyatları (Dolar 4 TL'yi Yine Aştı)
Son Dakika! 4 Nisan 2018 Dolar Fiyatları (Dolar 4 TL'yi Yine Aştı)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim