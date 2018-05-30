CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Dolar Olduğu Yerde Duruyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolar fiyatlarının TL'nin değer kaybetmesi yüzünden yükseldiğini söyledi.

Gaziantep'e gelen ve burada Şehitkamil Kongre Merkezinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlere ilişkin vatandaşlara 'Elinizi vicdanınıza koyun' dedi. Türkiye'deki ekonomiyi freni patlamış bir kamyona benzeten Kılıçdaroğlu, TL'nin değer kaybı ve işsizliğe ilişkin, "Dolar olduğu yerde duruyor, düşen Türk lirası. Dolar borcunuzu ödemek için artık daha fazla Türk lirası bulacaksınız. İş dünyası, anneler, emekliler, çiftçiler ve sanayici tedirgin. Herkesin kafasında soru işaretleri. İşçi intihar eder 'işsizim' diye, çiftçi kendini yakmaya çalışır 'geçinemiyorum' diye. Sanayici, işçi ve çiftçinin ortak özelliği vardır, üçü de üretmek ister. Güçlerini üretmekten alırlar. Rantiye sınıfında intihar eden veya kendini yakan kimseyi gördünüz mü? O zaman şu soruyu kendimize sormalıyız bu düzenden kim memnun. Düzenden memnun olan sadece rantiye sınıfı." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin faiz lobisine teslim edildiğin i söyleyen Kılıçdaroğlu, tarımda da işlerin iyi gitmediğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye tarımdan çıksın, Türkiye'yi biz besleyeceğiz diyorlar. 'Nohut, mercimek, soya yetiştirmeyin, hayvan beslemeyin' diyorlar. 16 yıldır hangi çiftçi hayatından memnun? Antep'in fıstığını biliyorsunuz, İran'dan fıstık ithal edeceklermiş. Bir o eksiğimiz vardı. Hepimizin sorumluğu var. Bu ülkede yaşayan herkesin tek tek sorumluluğu var. Ülkeyi kolay inşa etmedik. Boşuna demiyoruz cumhuriyetin kurucu ayarlarına yeniden dönmemiz lazım. o dönemde tarım neydi hatırlayın. Çiftçi borç içinde. Onlara söz verdik, 25 Haziran'da parlamento çoğunluğumuz olacak ve ilk yapacağımız işlerden biri çiftçinin faiz borçlarını tamamen silmek. 'Nasıl sileceksiniz' diyorlar. Sen yandaşının hem vergisini, faizini hem de ana parasını siliyorsun. Ben sadece nefes alsın diyorum." ifadelerini kullandı.