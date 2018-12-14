Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Dar Gelirli Vatandaşlara Ön Ödemeli Konut Müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için konut edindirme projesini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni başlatılacak olan bir proje ile dar gelirli vatandaşlara ön ödemeli olarak konut sahibi olma imkanı sağlayacaklarını açıkladı. Bakan Kurum'un açıklamalarının detaylarını haberimizde okurlarımızla paylaşıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamalarda dar gelirli ve orta gelirli vatandaşların konut alımını, konut sahibi olma imkanını kolaylaştırmak maksadıyla yeni bir projenin hayata geçirilmesi adına çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bu proje çerçevesinde emekliliklerin, şehir ve ailelerinin, dul ve yetimlerin faydalanabileceği konutların olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, farklı bir yöntem üzerinde çalışıyoruz. Bugünkü TEFE-TÜFE sisteminin dışında daha farklı bir yöntem üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA KONUT SAHİBİ OLMA İMKANI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başlatılacak olan yeni projeye dair yaptığı açıklamalarda ayrıca sistemin nasıl işleyeceğine dair de bilgiler verdi.

Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamanın detayları şöyle;

"Ön ödemeli bir süreç yürüteceğiz. Neticede TOKİ bugüne kadar konut sektörüyle alakalı alt gelir gurubuna hitap eden vatandaşlarımız için çok büyük projelere imza attı. Bunu biraz daha ileriki süreç için düşünüyorum. Aileler çocukları için TOKİ'den bir sertifika alacaklar. Örneğin bireysel emekliliğe giriyoruz, diyoruz ki 'Bunu aldığımızda 10 sene sonra çocuğum için bir emeklilik süreci başlatıyorum.' TOKİ'de de bir ön ödemeli, ileriki süreçte konutu alacağı belli olduğu bir proje bu. Talep toplayacağız. Gelen talebe göre belli şehirlerimizde projeler yapacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarında ayrıca proje hakkında daha detaylı bilgiyi daha sonra paylaşacağını açıkladı. "Bugünden koşullarını da belirleyeceğiz. Bazı vatandaşımız 'Ben 5 yılda öderim. Bazısı 7, bazısı 10 yılda öderim.' diyecek. Ona göre teslim sürecinin de içinde olduğu bir sistem olacak."

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