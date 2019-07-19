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Cep telefonunda IMEI kayıt ücreti 1500 TL oldu

Yurt dışından getirilen telefon harçlarına zam yapıldı

Cep telefonunda IMEI kayıt ücreti 1500 TL oldu

Yurt dışından getirilen telefon harçlarına zam yapıldı

19 Temmuz 2019 Cuma 07:00
Cep telefonunda IMEI kayıt ücreti 1500 TL oldu

IMEI kayıt ücretleri değişti. 30 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararla 170 TL’den 500 TL’ye çıkan daha sonra Haziran 2019'da 618 liraya yükselen IMEI pasaport kayıt ücretine bir zam daha geldi.

Akıllı telefonları daha ucuz diye yurt dışından satın almayı planlayan kullanıcılara kötü haber geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile IMEI pasaport kayıt ücreti 618 liradan bin 500 TL’ye çıktı. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete yayını sonrası yürürlüğe girdi.

Neredeyse 2 kattan daha fazla bir artışın yaşandığı IMEI kayıt ücretinde, 1.500 TL‘lik fiyat etiketi pek çok modeldeki avantajı ortadan kaldıracak. Bu da yurt dışından telefon satın alıp, IMEI kayıt yaptırmayı tercih edenlerin sayısını epey azaltacak gibi gözüküyor.

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