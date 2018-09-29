Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami fiyat tarifesini yeniden belirledi.

Belirlenen yeni fiyatlara göre, dakikası 90 kuruş olan cep telefonu arama ücreti, 1 Ocak 2019’dan itibaren 56,7 kuruşa indirildi.

Daha önce yine 90 kuruş olarak fiyatlandırılan 1 kısa mesajın (SMS) ücreti ise 40,75 kuruş olarak yeniden belirlendi.

AÇMA KAPAMA 25 TL’Yİ GEÇEMEYECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ayrıca son zamanlarda tüketicilerin yoğun şikayeti sebebiyle “açma kapama” ücretine de sınırlama getirdi.

Alınan karara göre bir takvim yılındaki ilk işlemin ücretsiz olduğu açma kapama için operatörler tarafından mevcut durumda 29,90 lira alınırken, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla bu rakam % 20 oranında düüşürüldü.

Uygulama çerçevesinde, “açma kapama” için işlem başına en çok 25 TL ücret alınacak.

Kaynaklar; AA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA