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Ceo Club’da İş Dünyasının 2020 Ajandası Belirlendi!

İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club, iş dünyasının liderlerini buluşturdu. Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “CEO Agenda 2020” toplantısında, Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin CEO’ları, 2019 yılını değerlendirdi ve 2020 beklentilerini paylaştı.

Ceo Club’da İş Dünyasının 2020 Ajandası Belirlendi!

İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club, iş dünyasının liderlerini buluşturdu. Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “CEO Agenda 2020” toplantısında, Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin CEO’ları, 2019 yılını değerlendirdi ve 2020 beklentilerini paylaştı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:02
Ceo Club’da İş Dünyasının 2020 Ajandası Belirlendi!

6 Kasım 2019 – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen “CEO Club: CEO Agenda 2020” zirvesinde iş dünyasının önde gelen liderleri 2020 yılına ilişkin ajandalarını ve beklentilerini değerlendirdi.

Alternatif Bank, CBOT,NGN ve SAP Türkiye co-sponsorluğunda gerçekleştirilen “CEO Club: CEO Agenda 2020” zirvesi Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından, SAP Türkiye Genel MüdürüUğur Candan, NGN Genel Müdür Yardımcısı Müfit Süer ve CBOT Kurucu Ortağı Çiler Ay birer konuşma yaptı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Meltem Bakiler Şahin’in Dijital Dönüşüm ve Verimlilik başlıklı konuşmasının ardından moderatörlüğünü Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş’ün üstlendiği “Digital Agenda 2020” konulu paneldeEczacıbaşı CEO’su Atalay Gümrah, Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ile Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 2020 yılı öngörülerini paylaştı.

Colman Deegan: Amacımız, her ölçekten firmayı geleceğe hazırlamak

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, dijitalleşmenin şirketler için büyümenin anahtarı olacağını belirterek şöyle konuştu:

“Dijitalleşme çağında yaşıyoruz. Teknoloji, toplumu ve işletmeleri dönüştürüyor. Çok yakında istisnasız tüm nesneler birbiriyle bağlantılı olacak. Bu doğrultuda, şirketler için de büyümenin anahtarı dijitalleşme. Dijitalleşme yeni ürün ve hizmetler, iş fikirleri ve üretim metotları ortaya çıkararak, işletmeleri geleneksel iş süreçlerini terk etmeye zorluyor. Bu kapsamda, İTÜ Vodafone Future Lab'deki iş ortaklarımızla güçlü bir yerel eko-sistem geliştirdik. Amacımız, her ölçekten firmayı geleceğe hazırlamak. Tüm müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Türkiye’nin devam eden dijitalleşme sürecinde onlarla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz.”

Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “dijitalleşmenin öncü operatörü” olma vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 21 milyar TL’yi aşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2019 itibariyle 23,7 milyon mobil müşteriye ve 919 bin sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.vodafone.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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ceo club da dünyasının 2020 ajandası belirlendi
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