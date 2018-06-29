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ÇAYKUR'da Çalışan Geçici İşçiler İçin Protokol İmzalandı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında Kamu-İş ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında protokol imzalandığına yer verildi.

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ÇAYKUR'da Çalışan Geçici İşçiler İçin Protokol İmzalandı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında Kamu-İş ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında protokol imzalandığına yer verildi.

29 Haziran 2018 Cuma 12:47
ÇAYKUR'da Çalışan Geçici İşçiler İçin Protokol İmzalandı

ÇAYKUR bünyesinde çalışan geçici personeller için protokol imzalandı.

ÇAYKUR tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Kamu-İş ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında 27 Mart 2018 tarihli imzalanan protokolde, mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin 180 gün olarak belirlendiği ve protokol içeriğinin taraflarca kabul gördüğüne yer verildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, yapılmış protokole rağmen kamuoyunda dolaşan asılsız iddia ve dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini kaydedildi.

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Son Güncelleme: 29.06.2018 12:40
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