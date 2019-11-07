Case Ih Adana Tarım Fuarı’nda!

7 Kasım 2019 – Çiftçilerin ve tarım işletmelerinin beklentilerine uygun olarak yüksek verim ve performans sağlayan teknolojileriyle her zaman profesyonellerin tercihi olan Case IH, çiftçilerin akıllı tarım rehberi olacak Türkiye’nin uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli traktörü Case IH ProGuide’ın tanıtımını Adana Tarım Fuarı 2019’da gerçekleştiriyor.

Üstün teknolojiye sahip ürünler ile verim ve kazanç artıyor

TürkTraktör Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Jiri Velharticky, “Standımızda bizi ziyaret eden Adanalı misafirlerimiz onlara sunduğumuz katma değerli ve yüksek performanslı ürünlerimiz ile ilgili çok olumlu geri dönüşlerde bulunuyorlar. Özellikle akıllı tarım uygulamalarını içeren yenilikçi çalışmalarımıza daima olduğu gibi bu kez de yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Yaklaşık iki asra yakın bir mirasa sahip olan Case IH, bu köklü geçmişinin verdiği bilgi birkimini modern tarım teknikleri ile bir araya getirerek sektörde fark yaratıyor. Bu çerçevede yakın dönemde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli traktörü Case IH ProGuide’ın çiftçilerimizin akıllı tarım rehberi olacağına inanıyoruz. Bu traktörlerimiz, yakıt, tohum, ilaç ve gübre gibi tarımsal girdilerin en uygun şekilde kullanılmasına imkan tanıyarak yaklaşık %10’a varan bir kazanç sağlıyor” diyerek sözlerine başladı ve bu sistemi Türkiye’de en çok tercih edilen 90, 100 ve 110 beygir gücüne sahip modellerde piyasaya sunarak teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tarımda üretkenliği ve verimliliği en üst seviyeye taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Velharticky: “Otomatik dümenleme sistemi, uydudan aldığı sinyaller sayesinde tarımsal faaliyetler sırasında yapılan hataları en aza indirerek ±2.5 cm’lik hassasiyet değeriyle mevcut arazi koşullarında maksimum ürün yetiştirilmesine fırsat sağlıyor. Özellikle mısır, pamuk ve ayçiçeği gibi özel bir sıra arasına ihtiyaç duyan bitkilerin yetiştiriciliğinde maksimum sayıda ve doğru sıra oluşturulmasında çok büyük bir fayda getiriyor. Adanalı çiftçilerimizi, kullanımı kolay, verimlilik sağlayan bu ve farklı birçok model traktörlerimizi yakından incelemek üzere standımıza bekliyoruz.” dedi.

Case IH’ten benzersiz kampanyalar

Jiri Velharticky, tarlalarda daha fazla son model traktör görmek için çiftçilerimizin finansal anlamda desteklenmesinin de öncelikleri arasında olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: “Adana Tarım Fuarı’nda, çeşitli finansal çözümlerle ziyaretçilerimize farklı alternatifler sunuyoruz. Case IH olarak geliştirdiğimiz üstün teknolojiye sahip ürünlerimizin çiftçiler ve tarım işletmeleri tarafından erişilebilir olması bizim için büyük önem taşıyor. O nedenle de TürkTraktör Finans üzerinden 5 yıl vade imkanı sağlayan, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte çok cazip, güncel faiz oranlarımız söz konusu. Bununla birlikte fuara özel kampanyamız kapsamında FarmallA serisini yıl sonuna dek geçerli özel fiyatlarla çiftçilerimizle JX65C, JX75C, JX75,90,100,110 modellerimizde ise %3 indirim imkanı sağlıyoruz.Tüm bu finansal çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve traktör alanlara bakım kiti hediye verilmesi gibi benzersiz olanaklardan faydalanabilmek için tüm katılımcıları Case IH standına bekliyoruz.

Çiftçilerimiz, TürkTraktör Finans avantajlarının yanı sıra 0,69’dan başlayan çok özel faiz oranları için de Vakıfbank şubelerine başvurabilirler. Bunlara ek olarak bu yılın ilk yarısında lanse ettiğimiz Tarlam Cepte uygulamamız için Adana fuarına özel olarak ileri servislerini satın almak isteyen müşterilerimize yıllık kullanım bedelini bu aya özel 365 TL olarak sunuyoruz.

TürkTraktör Hakkında Türkiye otomotiv sanayinin halen faaliyette olan ilk üreticisi olarak 1954 yılında kurulan TürkTraktör, bugün Avrupa’nın en büyük traktör üreticileri arasında yer almaktadır. Türkiye'de kesintisiz 12 yıldır pazar lideri olan TürkTraktör, 130’un üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır. Koç Holding A.Ş. ile dünyanın en büyük traktör üreticilerinden CNH Industrial'in ortak olduğu şirketin hisselerinin yüzde 25’i BIST’de işlem görmektedir. TürkTraktör; New Holland, Case IH ve Steyr marka traktör üretimi, zirai ekipman ve iş makineleri distribütörlüğünün yanı sıra; New Holland TD serisi ve Case IH JX seri traktörlerin dünyadaki tek tasarım ve ana üretim merkezi, Utility Light seri traktör ve transmisyonların dünyadaki tek üretim merkezi, TD serisi transmisyonlar için dünyadaki tek mühendislik ve üretim merkezi, S8000 seri motorların ana üretim merkezidir. Ankara ve Erenler’de bulunan TürkTraktör tesislerinde 2 bini aşkın kişi çalışmaktadır. "Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren şirket olmak" ilkesiyle hareket eden TürkTraktör, ülkemizin tarım ekonomisinde verimliliğin en büyük destekçisi ve 65 yıldır kırsal nüfusumuzun refahını artıran gerçek bir dosttur. www.turktraktor.com.tr

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