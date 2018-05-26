Canlı Yayında Flaş Bedelli Askerlik Çıkışı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den bedelli askerlik çıkışı geldi.

Önceki akşam Tek Rumeli TV canlı yayınında 'Gündem Özel' adlı programa katılan Muharrem İnce, bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanı olduğunuz takdirde bedelli askerlik gündeminizde olacak mı?" sorusuna İnce şu cevabı verdi:

"Hayır yok, kızabilirler. Şu anda yok ama askerlikle ilgili yeni bir model ortaya koyacağız. Çok yakında, ayın 24'ünden sonra açıklayacağız. Yani şöyle olabilir, herkes 2 ay askerlik yapar, geri kalan 10 ayı isteyen asgari ücretli, isteyen kamuda görevli, profesyonel orduya geçişin temelleri atılacak. Yeni bir model, mesai kavramlarıyla ilgili yeni model. Bu yeni modelle, bedelli askerliğe gerek kalmayacak zaten. Şu anda klasik olduğu gibi bir model benim aklımdan geçmiyor ama askerliği toptan değiştirmek aklımdan geçiyor. Yani bütün Türk vatandaşları 2 ay boyunca silah altına alınacak ve temel eğitimleri alacaklar. Ondan sonra çeşitli planlamalarla modeli değiştirebilir, geliştirebiliriz"

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önceki gün bedelli askerlik ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı, "Şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Terörle mücadele devam ederken, Afrin operasyonu belli aşamaları tamamlanmış olmakla beraber devam ederken, sınır güvenliği ve diğer konular devam ederken tabii şu anda gündemimizde böyle bir şey yok" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca, bedelli askerlik ile ilgili önceki gün şu ifadeleri kullandı:

"Önceki Bedelli Askerlik sürecindeki çabalarımı hatırlatarak güncel bir değerlendirme yapmamı isteyen genç kardeşlerimin sayısı çok arttı. Yoğun talebi dikkate alarak "şahsi kanaatlerimi" sizlerle paylaşmak isterim:

Ordumuzun tamamen profesyonelleşmesi yolundaki gelişmeler son dönemde büyük ivme kazanmış ve hükümetimizin bu yöndeki kararlılığı hızla hayata geçirilmeye başlanmıştır. Elbette milletimizin beklentisi de bu istikamettedir. Hatırlatmak isterim ki, önceki süreçte de, (Cumhurbaşkanı seçiminin hemen arifesinde) Sayın Cumhurbaşkanımız, 29 Nisan 2018'de konuya ilişkin dile getirdiği görüşlere çok benzer ifadelerde bulunmuş, nitekim seçimden hemen sonra da "Bedelli Askerlik" kararı alınmıştı.

Konuyla ilgilenen tüm arkadaşlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın satır arası sözlerinin hangi anlama geleceğini artık tamamen kavramış olduklarına eminim. O, Türkiye'nin tüm sorunlarını bilen ve 'çözüme kavuşturan' bir müstesna liderdir. Bu doğrultuda, 29 Nisan'da bu yöndeki bir soruyu yanıtlarken ifade ettiği sözleri -aynen- tekrar dikkatinize getirmeyi isterim. "Şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" demiştir. Ancak, şunları da söylemiştir:

"Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır"...

Kanaatimce, şimdi yapılması gereken, şu önümüzdeki seçimin 'hayırlısıyla bitmesini' ummak, dilemek, gayret sarf etmek ve 'Başkanlık Sistemine' geçiş döneminin salimen hallolmasını beklemektir. İrade, Erdem, Cesaret ile Vakit Şahlanma Vakti #VakitTürkiyeVakti"

Peki siz ne düşünüyorsunuz bedelli askerlik konusunda sizce gelmeli mi? Yorum ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilir, diğer vatandaşlarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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