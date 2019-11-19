Canlı Yayında Açıkladı: 2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Geçen sene yapılan zamla birlikte asgari net asgari ücret 2020 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda asgari ücret tahminleri nasıl? Faruk Erdem 2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı konusundaki yorumlarıyla tahminde bulundu.

FARUK ERDEM: ASGARİ ÜCRET 2300-2400 ARASINDA GERÇEKLEŞEBİLİR

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranıyla yapılan zam oranıyla ilgili tahminlerde bulundu. Tahminlere göre gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre asgari ücretin en az 2300 ile 2400 arasında olabileceğini söyleyen Faruk Erdem, bu rakamın üstünde de bir zam olabileceğini de söyledi.

DİĞER TAHMİNLER

Takvim'in bir haberine göre; asgari ücret 2019 enflasyon tahmini olan yüzde 12 artarsa bekar çalışan için net asgari ücret 2 bin 263 lirayı bulacak, asgari geçim indirimi 214,91- 365,34, işsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığına çıkacak. Asgari ücret geçen yılki gibi yüzde 26.05 artarsa da net asgari üret 2 bin 547 liraya yükselirken, asgari geçim indirimi 241,86- 411,17, işsizlik maaşı bin 280-2 bin 560 lira aralığına ulaşacak.

Asgari geçim indirimi çalışanın medeni durumuna, eşinin çalışıp çalışmamasına, çocuk sayısına göre değişiyor. Ocak'ta tutarlar artacak.

İşte detaylı tablolar!