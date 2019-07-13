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Çalışmayan Annelere Müjde! Aylık 2 bin 400 lira ödenek alabilirsiniz

Çoğu annenin habersiz olduğu bazı hakları var. Bunlardan birisi de İşte Anne Projesi. Bu projeye göre 0-15 yaşında çocuğu olan anneler gerekli şartları yerine getirdiği takdirde aylık 2 bin 400 liraya kadar ödenek alabiliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...

Çalışmayan Annelere Müjde! Aylık 2 bin 400 lira ödenek alabilirsiniz

Çoğu annenin habersiz olduğu bazı hakları var. Bunlardan birisi de İşte Anne Projesi. Bu projeye göre 0-15 yaşında çocuğu olan anneler gerekli şartları yerine getirdiği takdirde aylık 2 bin 400 liraya kadar ödenek alabiliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:32
Çalışmayan Annelere Müjde! Aylık 2 bin 400 lira ödenek alabilirsiniz

Uygulama, İşkur aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor.

2 BİN 400 LİRAYA ÇIKIYOR

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursa devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur’un açtığı programlara katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2 bin 400 liraya çıkıyor.

Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

NELER GEREKLİ?

➠ İşkur’a kayıtlı işsiz olmak.

➠ İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

➠ Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

➠ Desteğe başvurulduğundan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

➠ Desteğe başvurulduğu tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

➠ İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

7 BİN 200 LİRA MAAŞ

Destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi oldukları belgeyi İşkur’a vermeleri gerekiyor. Proje kapsamında İşkur’un, 81 il müdürlüklerinde ‘İşte Anne Birimi’ var. Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü bulunan illerde öncelikle İş Kulüpleri’ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Ardından kadınlar, İşkur tarafından en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanıyor.

Mesleki eğitim kurslarına katılacak kadınlar, 160 gün kurs görüyor ve kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat. Bir başka ifadeyle ‘İşte Anne Projesi’ ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılanlara devlet 7 bin 200 lira maaş ödemiş oluyor.

KREŞ DESTEĞİ

‘İşte Anne Projesi’ne katılan kadınlara çocukları için kreş desteği de sağlanıyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılanların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği veriliyor. Destek, program süresince devam ediyor. Bunun için çocuğun kreşe gittiğine dair belgelerin İşkur’a teslim edilmesi yeterli.

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çalışmayan annelere müjde aylık bin lira ödenek alabilirsiniz
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