Çalışma Hayatı Baştan Sona Değişiyor!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP), çalışma hayatını baştan sona değiştirecek düzenlemeler yer alıyor.

Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre sosyal sigorta sisteminde bir başka deyişle emeklilik ve çalışma sisteminde yeniden düzenlemeler yapılacak. Kıdem tazminatı ve esnek çalışma da sıkça gündemde kendisine yer bulacak. Yeni Ekonomi Programı (YEP) içinde en çok dikkat çeken noktaların başında, sosyal sigorta sistemi yer alıyor. Yeni Ekonomi Programına göre, “mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak” amacıyla sosyal sigorta sisteminde yeniden düzenlemeler yapılacak. Türkiye’de emeklilik, çalışma ve sosyal sigorta sistemindeki son düzenleme, 2008 yılında gerçekleştirilmişti. Yeni yapılacak düzenlemelerde, emekliliğe hak kazanma şartları ve emeklilikle ilgili düzenlemeler, sistemin sürdürülebirliği açısından yeniden ele alınarak, yeni düzenlemeler yapılacak.

ASGARİ ÜCRETE 100 LİRA DESTEĞİ SÜRECEK Mİ?

Bir diğer önemli dikkat çeken noktaya göre de, istihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak ve teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması sağlanacak. Bu çerçevede ise ilk aşamada, eylül ayı sonu itibariyle bitecek olan 100 liralık asgari ücret desteğinin değerlendirilmesi gerekecek. Asgari ücret desteğinin fayda ve maliyet analizine bakılacak ve bu kapsamda bir karar verilecek.

Yeni Ekonomi Programındada bir diğer önemli husus da kıdem tazminatıyla ilgili. Bir süredir gündemde olmayan kıdem tazminatı reformu, yeni ekonomi programında yer aldı. Daha önce kıdem tazminatlarının fona devredilmesi yönünde taslak çalışmalar yapılmış, fakat işçi ve işverenlerin böyle bir reform istemediğini belirtmesi üzerine düzenlemeler rafa kaldırılmıştı. Hükümetin 100 günlük icraat planında da söz konusu konu yer almamıştı. Programa göre, kıdem tazminatı reformu işçi ve işveren taraflarının mutabakatıyla yapılacak.

KAMU KURUMLARINDA ESNEK ÇALIŞMA

Kamu kurumlarında esnek çalışma da önümüzde günlerde sık sık tartışılacak. Yeni Ekonomi Programında, kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmalarının sağlanacağı ifadeleri yer aldı. Esnek çalışma, halen yürürlükteki mevzuatta bulunuyor. Fakat yetkililer, esnek çalışmanın mevzuata girmesine karşın uygulanmadığını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde ise esnek çalışma modellerinin daha yaygın kullanılması için çalışmalar başlatılacak.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ TEŞVİKLER

Kriz dönemlerinde kullanılan yarım çalışma ödeneği de, önemli çalışmalardan olacak. Yarım çalışma ödeneği, işverenin tam zamanlı olarak çalışanlarını istihdam edemediği dönemlerde, eksik kalan maaşın işsizlik sigortası fonundan karşılanmasını içeriyor. Söz konusu maaş desteği kısıtlı bir dönem için veriliyor. İşverenler, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle kısmi çalışma ödeneğinin tekrar yürürlüğe sokulmasını talep ediyor. Bireysel emeklilik sistemine çalışanların otomatik katılımını öngören düzenleme de, tekrar değerlendirilecek. Burada amaç sürdürülebilirlik olacak. Bu nedenle otomatik bireysel emeklilik sistemine verilen teşviklerin gözden geçirilmesi bekleniyor.

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