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Çalışma Bakanı'ndan Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan asgari ücretli çalışanları yakından ilgilendiren açıklamalar.

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Çalışma Bakanı'ndan Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan asgari ücretli çalışanları yakından ilgilendiren açıklamalar.

08 Nisan 2018 Pazar 17:05
Çalışma Bakanı'ndan Asgari Ücret Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeeroğlu, asgari ücretli çalışanların bundan sonra gelir vergisine takılmayacağını söyledi. Taşeron meselesine de değinen Sarıeroğlu, eski hükümlülerle ilgili, "Eski hükümlü kardeşlerimizle ilgili Meclis kürsüsünden bir sürü şey söylediler. Artık bütün söyleyenleri tek tek aramak zorunda kaldım. Gündemi de takip etmiyorlar, yapılan düzenlemeleri de takip etmiyorlar. Belki de bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Ortaya bir şey atıp tartışılsın sonrasını beni ilgilendirmez şeklinde bir anlayış söz konusu ana muhalefette maalesef. Eski hükümlü kardeşlerimizle ilgili geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yönetmeliğimizi çıkarmıştık. İçişleri Bakanımız da tüm belediyelerimize yazıları gönderdi. Eski hükümlü kardeşlerimizle ilgili süreçte pazar gününden itibaren zaten başlanmıştı hala bu tartışılıyor. Biz süreçlerimizi başlattık. Bu süreçler işliyor. Taşeron konusunda teknik olarak taşeron tanımı neyse bunun gereğini biz yerine getirdik. 900 bin çalışan kardeşimize dokunan bu kadar geniş kitlenin kamuya geçişinin sağlandığı aynı anda başka bir model uygulanmamıştır. Bu süreci de 145 bin çalışanla birlikte 81 ilimizde yürüttük. 145 bin kamu görevlisi kardeşimiz 90 gündür büyük çaba sarf ediyor." dedi.

ASGARİ ÜCRET DESTEKLEİR BU YILDA SÜRECEK

Bakan Sarıeroğlu, "Şimdi daha da güçlü bir paketle tüm çalışanların asgari ücret üzerinden desteklerini bu yıl da devam ettiriyoruz işverenlerimiz açısından" diyen Sarıeroğlu, "Asgari ücretle ilgili yılın başında yılın sonunda gelir vergisi dilimi sebebiyle ortaya çıkan kayıpları bundan sonra kesin olarak önlemek için istihdam paketimizde kesin hüküm kondu. Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz pazartesi günü itibariyle taşeron kadro meselesinin sona erdiğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Çok kolay bir süreç değildi. Çok fazla sabotaja maruz kaldığımız, bilgi kirliliğiyle yapılan işin üzerine gölge düşürülmeye çalışıldığı bir süreçti" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.04.2018 17:21
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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanıçalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
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