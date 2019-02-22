Çalışma Bakanı Selçuk'tan Flaş EYT Açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan Emeklilikte Yala Takılanlar (EYT) ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk açıklamalarında emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemenin gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bir çalışma içerisinde olmadıklarını şu an içinde bulunulan ekonomik durumun bu insanları emekli etmeye müsait olmadığını açıklamıştı.

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