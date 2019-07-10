Çalışma Bakanı'ndan Taşeron'a Kadro Açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ATO Congresium'da düzenlenen 14. Olağan Genel Kuruluna katıldı ve orada önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamasında seçimlerle bazı belediyeler el değiştirdiğini ve işçilerin çalışma haklarının elinden alındığını ifade etti. Selçuk yaptığı açıklamasında taşerona kadro 4/D verilmesine yönelik yaptıkları çalışmalara yönelik detayları paylaştı.

İşçi ile işveren sendikalarının diyaloglarına yönelik açıklama yapan Selçuk;

"Türkiye yolunda güçlü bir çalışma hayatı inşa etmenin çabasındayız. Hak-İş, 22 üye sendikasıyla kadın, gençlik, engelliler, iş sağlığı ve güvenliği komiteleriyle hamdolsun bu çabanın tam ortasında yer alıyor.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü projelerle, örnek sendikacılık anlayışıyla sosyal adaletin sağlanmasında rol model oldu.

Bu görüşüyle sadece güçlü bir sendikal yapılanmanın tezahürü değil, demokrasimizin de gücü, insan hak ve özgürlüklerimizin de savunucusu oldunuz.

12 Eylül başta olmak üzere darbe girişimlerine, anti demokratik uygulamalara, vesayet rejimlerine karşı milletin sesiydiniz." dedi.

İşçilerin sendikalaşma oranına yönelik değerlendirmelerde bulunan Selçuk;

"2010 ve 2012 yılında Anayasa ve kanunlarda değişiklik yaptık. Sendikacılıkta darbe dönemlerinden kalma izleri sildik. 2002'den önce hiçbir iktidar buna cesaret edememişti.

Hamdolsun tüm bu düzenlemeleri hayata geçirmek AK Parti hükümetlerine nasip oldu. Sendikaya üyelikte e-Devlet Sistemine geçerek sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım attık.

2013'te yüzde 9 düzeyinde olan işçilerimizin sendikalaşma oranı, bu yılın ocak ayı itibarıyla yüzde 14'e yaklaştı. Bu sayede örgütlenmenin ve özgürlüklerin önünü açtık." dedi.

Taşerona kadro verilmesi hakkında yaptığı açıklamasında ise;

"40 yılı aşkın bir süredir ülkemizin gündemini meşgul eden en mühim meselelerden birisi olan kamuda taşerona kadro konusunu hamdolsun yine biz çözdük.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 1 Mayıs'ı, hükümetlerimiz döneminde 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak resmi tatil ilan ettik."dedi.

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