Çalışma Bakanı'ndan İş İmkanları ve İşe Yerleştirme Açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 81 ildeki yöneticileriyle görüşme yaptı.

İş imkanları ve işe yerleştirme hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk işgücü piyasasına yönelik olarak ifadeler kullandı.

İŞKUR'un 82 milyon vatandaşın hayatına etki eden uygulamaları sayesinde işgücü piyasasındaki konumunun güçlendiğini ifade etti ve

"İŞKUR’un bu başarısında büyük payı olan tüm çalışma arkadaşlarımıza müteşekkirim. Geçtiğimiz yıl çok önemli çalışmalar ortaya koydunuz.

Özel sektörde 1 milyon 240 bin işe yerleşmeye aracılık ettiniz. 500 bin kişinin daha iyi şartlarda istihdam edilmesi için mesleki niteliklerinin gelişmesine katkı sağladınız.

Önümüzdeki süreçte en önemli gündemimiz istihdamın artırılması ve işsizlikle etkin şekilde mücadele edilmesi olacaktır.

Bu nedenle İstihdam Seferberliği kampanyamızı sahada etkin şekilde yürütmemiz gerekmektedir." dedi.

2019 yılının ilk yedi ayında işe yerleştirme rakamlarına değinen Bakan Selçuk bu konuda yaptığı açıklamasında;

"Sahada karşılaştığınız bunca zorluğa rağmen bu sayının geçen yılın aynı döneminin yüzde 26 üzerinde olması da bizler açısından son derece anlamlıdır,

Kurumsal olarak yakalanan sinerjiyi yansıtmaktadır. Tüm personelimize gösterdikleri bu başarıdan dolayı teşekkür ederiz.

İŞKUR’un, hedeflerle yönetim prensibini Kurumsal kültürünün bir parçası haline getirmiş olması da tüm birimlerin ortak bir payda etrafında kenetlenmesine katkı sunmaktadır.

Her bir ilimizin üst politika belgelerinde yer alan hedeflerimizin yanı sıra Kurumsal hedeflerimize sunduğunuz katkıyı yakından takip ediyoruz.

Özellikle son yıllarda özel politika gerektiren grupların istihdama kazandırılması noktasında büyük mesafeler kat ettik. Hedef grup odaklı çalışmaları önemsiyoruz.

Bu yıl özel sektörde işe yerleştirmelerimizin; 273 bin 762’si kadınlar, 274 bin 687’si gençler, 149 bin 785’i ise üniversite mezunlarından oluşmaktadır.

Özellikle üniversite mezunlarına yönelik hizmetlerinizi artırmanızı, bu konuda ilinizde iş birliklerinizi geliştirmenizi bekliyoruz." dedi.

Üniversite öğrencilerinin Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile istihdam edilmesi hakkında ifadeler kullanan Bakan Selçuk;

"Üniversite mezunlarıyla iş birliğimizin artırılması için öğrencilik yıllarında bu gençlerle irtibat kurmayı önemsemeli ve hizmetlerimizi bu kişilere daha okul sıralarında iken tanıtmalıyız.

Bu yılın ilk çeyreğinde düzenlediğimiz 137 İŞKUR KAMPÜSTE etkinliğimiz bu açıdan son derece başarılı bir uygulamamızdı. Sizlerin nezdinde tüm personelimize bu çalışmadan dolayı hassaten teşekkür ederim.

Kampanya şeklinde yürüttüğümüz çalışmalar Kurumlarımızın, hizmetlerimizin bilinirliğine, ortak bir motivasyon ve sinerji oluşturulmasına büyük katkılar sağlamaktadır.

Hedef kitle odaklı benzer etkinliklerin sayısını ve bu etkinliklerin kalitesini sürekli artırmalıyız.

Ayrıca, üniversite öğrencilerimizin işgücü piyasasını tanımaları ve işverenlerle birebir temas kurabilmeleri açısından kariyer günlerinin üniversiteler işbirliğinde düzenlenmesini önemsemekteyiz.

Aynı şekilde İstihdam Fuarlarımızda da sürecin tüm aktörlerinin desteğinin alınması oldukça mühimdir.

Üniversiteli gençler tarafından Kurumumuzun tanınırlığına önemli katkı sunan bir diğer uygulamamız da Sosyal Çalışma Programımızdır (SÇP). SÇP’lerin gençlerin mesleki anlamda fayda kazanacağı alanlarda uygulanması titizlikle takip ettiğimiz bir konudur.

Yüklenici Kurumlarla sürekli yakın irtibat halinde olmanız önemlidir. Önümüzdeki yıl bu programımızın içeriğini daha da güçlendireceğiz, bu nedenle şimdiden ilinizdeki aktörlerle yapılabileceklere dair istişarelere başlamalısınız.” dedi.

Engelli vatandaşların ve sosyal yardım alanların gündem maddeleri arasında olduğunu söyleyen Selçuk;

"Yılın ilk yedi ayında 237 bin 47 kişilik işbaşı eğitim programı düzenledik. Bu sayının 84 bin 408’inin imalat sektöründe düzenlenen programlar oluşturmaktadır.

Her bir ilimizin bu konudaki hedefini gerçekleştirmesini hassaten talep ediyoruz. Özellikle, MEGİP kapsamındaki kursların düzenlenebilmesi için ticaret ve sanayi odaları ile iş birliklerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren işverenler ile iş birliklerinizi artırmalısınız. Özellikle tekno-kent ve teknoparklardaki işletmelerle geleceğin mesleklerine yönelik İEP düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapılmasını bekliyoruz." dedi.

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