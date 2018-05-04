Çalışma Bakanı : Gençlere 10 Bin Liralık Devlet Desteği Vereceğiz! , İş İmkanları Artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen İstanbul Gençlik Festivalindeki konuşmasında, gençlerin iş hayatına atılımını kolaylaştırmak adına yeni hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan projelerden söz etti.

Gençlerin belli formatlarda eğitim kalıpları içerisine sıkışmaması gerektiğini söyleyen Sarıeroğlu, "Gençlerin kendi zamanlarına uygun, kendi arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleriyle ilgili, 10 bin liraya kadar vereceğimiz bir kupon sistemiyle, gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şekilde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinden faydalanmalarının yolunu açacağız inşallah temmuz ayından itibaren." dedi.

Dijital dünyanın yeni istihdam ve iş alanları yarattığını vurgulayan Sarıeroğlu, bu yönde eğitim ve istihdama ilişkin yeni adımlar atılacağını söyledi. Sarıeroğlu,"En büyük hedefimiz, İŞKUR'un, Türkiye'de kamu istihdam kurumu ve özel sektör anlamında en büyük aktiflik oranı olan bu kurumumuzun, gençlerle özellikle eşleştirme çalışmalarında daha da bütünleşmesini sağlamak. Bunun için bütün imkanlarımızı gençlerin bakış açısıyla tekrar güncelliyoruz. Eşleştirme programımızın dijital altyapısını baştan sona yeniliyoruz. Bugüne kadar mobil uygulamamız yoktu. Genç kardeşlerimizden aldığımız öneriler ve geri bildirimler doğrultusunda, bir mobil uygulama hazırlığı içerisindeyiz. Gençlerin daha fazla iş imkanıyla buluşturulması anlamında yeni istihdam türleriyle ilgili adımlarımızı atıyoruz. Gençleri iş hayatına girmekten alıkoyan bütün engelleri de ortadan kaldırıyoruz. Yeni dijital dünyanın getirdiği mesleklerle ilgili olarak, çok güçlü mesleki eğitim programları uyguluyoruz. Özel sektörle iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. İŞKUR olarak siber güvenlik, kodlama, bilişimle ilgili, her türlü meslekle ilgili eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim programlarından İstanbul'da son 3 senede mezun olan 4 bin kardeşimiz var. Bunların yüzde 80'ini de işe yerleştirdik. Tüm dünyada genç iş gücüyle ilgili geriye gidiş varken, Türkiye, gençler için bir fırsat penceresi ve çok güçlü bir potansiyel. Son 10 senede 1 milyon genç iş gücünde artış olmuş. Son 1 senede İŞKUR olarak 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bunun 351 binini genç kardeşlerimiz oluşturmuş." dedi.

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