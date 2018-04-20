Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Çalışma Bakanı Açıkladı! 'Ücret Desteği Vermeye Başlıyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, İSTESOB tarafından düzenlenen Bacıyan-ı Rum Türkiye’nin Üreten Kadınları  ödül töreninde konuştu.

banner396

Çalışma Bakanı Açıkladı! 'Ücret Desteği Vermeye Başlıyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, İSTESOB tarafından düzenlenen Bacıyan-ı Rum Türkiye’nin Üreten Kadınları  ödül töreninde konuştu.

20 Nisan 2018 Cuma 21:38
Çalışma Bakanı Açıkladı! 'Ücret Desteği Vermeye Başlıyoruz'

16 yıldır AK Parti iktidarı olarak kadın konusunu siyaset üstü gördüklerini söyleyen Bakan Sarıeroğlu, "Kadın güçlü olursa Türkiye'nin güçlü olacağına inandık. Kadınların ekonomide, sanatta, ticarette, spor hayatında sporda başarılı olmasını Türkiye'nin başarılı olmasıyla eşanlamlı olduğuna inandık. İdeolojik bakış açılarımız ne olursa olsun, tüm ön yargılardan arınarak kadın konusunda ortak bir bakış açısını ortaya koyabildik." dedi.

ESNAFA ÜCRET DESTEĞİ VERMEYE BAŞLIYORUZ

Esnafla ilgili yeni bir destek uygulamasına başlanıldığını söyleyen Sarıeroğlu, "Prim desteklerimiz yine devam ediyor. Ücret farklılaşmalarını sağlıyoruz. Geçmişte bütün desteklerimizi asgari ücret üzerinden veriyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla imalat ve bilişim sektörlerinde asgari ücret üzerinden değil 5 bin 412 liraya kadar ulaşan bir maaş üzerinden teşviklerimizi veriyoruz. Bu teşviklerimiz kapsamında işverenimize 883 ila 2 bin 153 lira arasında değişen prim desteğini direk veriyoruz. Prim desteği dışında esnafımızla ilgili ilk defa bu sene ücret desteği vermeye başlıyoruz. Bu gerçekten Türkiye'nin geldiği aşamayı gösteren bir uygulama. 1 ila 3 çalışanı olan esnafımıza, imalat yapıyor ve ustalık belgesi varsa 'bir senden bir benden' diyoruz. Yeni bir istihdam imkanı yarattığı zaman bir ay vergisini, maaşını, primini devlet olarak biz ödüyoruz bir ay da işverenimizin ödemesini bekliyoruz. Bu uygulamayı bu yıl pilot olarak deneyeceğiz. Etki analizi sonucunda başarılı olması halinde başka sektörler ve alanlara doğru genişletme imkanını ortaya koymuş olacağız." dedi.

Ekonomi Haberleri, Gündem Haberleri, Kamuya personel alımları , özel sektör iş fırsatları ve daha fazlasını takip etmek için TIKLA.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Çalışma Bakanıçalışma Bakanı Açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MÜSİAD Başkanı Kaan : Erken Seçim Kararını Son Derece Olumlu Karşılıyoruz
MÜSİAD Başkanı Kaan : Erken Seçim Kararını Son Derece Olumlu Karşılıyoruz
Yeni AVM'nin Açılışı Yapıldı-1200 Personel Alınacak
Yeni AVM'nin Açılışı Yapıldı-1200 Personel Alınacak
Müjdeyi Başdanışman Verdi: ÖTV'de İndirim Sinyali
Müjdeyi Başdanışman Verdi: ÖTV'de İndirim Sinyali

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim