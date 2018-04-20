Çalışma Bakanı Açıkladı! 'Ücret Desteği Vermeye Başlıyoruz'

16 yıldır AK Parti iktidarı olarak kadın konusunu siyaset üstü gördüklerini söyleyen Bakan Sarıeroğlu, "Kadın güçlü olursa Türkiye'nin güçlü olacağına inandık. Kadınların ekonomide, sanatta, ticarette, spor hayatında sporda başarılı olmasını Türkiye'nin başarılı olmasıyla eşanlamlı olduğuna inandık. İdeolojik bakış açılarımız ne olursa olsun, tüm ön yargılardan arınarak kadın konusunda ortak bir bakış açısını ortaya koyabildik." dedi.

ESNAFA ÜCRET DESTEĞİ VERMEYE BAŞLIYORUZ

Esnafla ilgili yeni bir destek uygulamasına başlanıldığını söyleyen Sarıeroğlu, "Prim desteklerimiz yine devam ediyor. Ücret farklılaşmalarını sağlıyoruz. Geçmişte bütün desteklerimizi asgari ücret üzerinden veriyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla imalat ve bilişim sektörlerinde asgari ücret üzerinden değil 5 bin 412 liraya kadar ulaşan bir maaş üzerinden teşviklerimizi veriyoruz. Bu teşviklerimiz kapsamında işverenimize 883 ila 2 bin 153 lira arasında değişen prim desteğini direk veriyoruz. Prim desteği dışında esnafımızla ilgili ilk defa bu sene ücret desteği vermeye başlıyoruz. Bu gerçekten Türkiye'nin geldiği aşamayı gösteren bir uygulama. 1 ila 3 çalışanı olan esnafımıza, imalat yapıyor ve ustalık belgesi varsa 'bir senden bir benden' diyoruz. Yeni bir istihdam imkanı yarattığı zaman bir ay vergisini, maaşını, primini devlet olarak biz ödüyoruz bir ay da işverenimizin ödemesini bekliyoruz. Bu uygulamayı bu yıl pilot olarak deneyeceğiz. Etki analizi sonucunda başarılı olması halinde başka sektörler ve alanlara doğru genişletme imkanını ortaya koymuş olacağız." dedi.

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