Çalışanlara Sürpriz! Maaşı Düşürülen İşçiye Tazminat Hakkı! İşte Detaylar!

İşçiler her dönemde ve durumda işverenlerin baskısına ve haksız uygulamalarına maruz kalabiliyor. Geçmişte tazminat almak ve hatta sigortası yapılan işçi bile bulmak imkansızdı. Tamamen hukuksuzca uygulamalar görebiliyorduk. Ancak sistemin elektronikleşmesi ile birlikte işyerleri üzerindeki kontrol arttı ve işçiler bir nebze olsun rahat nefes almaya başladılar.

Buna bir örnek bir işçinin kendisine ödenen ücretin eksik olması nedeniyle işverene yaptığı başvuru sonucu, hakkını alamaması ve bu nedenle iş akdini feshetmesi üzerine tazminat almak istemesiyle başladı. Olayda işveren iş akdini fesheden tarafın işçi olduğunu ve bu nedenle tazminat vermediğini belirtse de örnek teşkil edecek karar şöyle oldu:

“İşveren, iş sözleşmesiyle veya sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma şartlarında esaslı bir değişikliği, ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik teklifini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir sebebe dayandığını veya fesih için başka bir geçerli sebebin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.”

Bu kararla işçilere yapılan bir haksızlık daha tarih oldu. Siz de benzer bir haksızlığa maruz kaldınız veya kalıyorsanız hakkınızı arayın.

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