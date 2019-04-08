Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Çalışanlara Sürpriz! Maaşı Düşürülen İşçiye Tazminat Hakkı! İşte Detaylar!

Son yıllarda işçilerin haklarının korunması için önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Yargı kararları da bu yönde! Son karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından verildi! İşte detaylar ve o sürpriz karar!

Çalışanlara Sürpriz! Maaşı Düşürülen İşçiye Tazminat Hakkı! İşte Detaylar!

Son yıllarda işçilerin haklarının korunması için önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Yargı kararları da bu yönde! Son karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından verildi! İşte detaylar ve o sürpriz karar!

08 Nisan 2019 Pazartesi 19:20
Çalışanlara Sürpriz! Maaşı Düşürülen İşçiye Tazminat Hakkı! İşte Detaylar!

İşçiler her dönemde ve durumda işverenlerin baskısına ve haksız uygulamalarına maruz kalabiliyor. Geçmişte tazminat almak ve hatta sigortası yapılan işçi bile bulmak imkansızdı. Tamamen hukuksuzca uygulamalar görebiliyorduk. Ancak sistemin elektronikleşmesi ile birlikte işyerleri üzerindeki kontrol arttı ve işçiler bir nebze olsun rahat nefes almaya başladılar.

Buna bir örnek bir işçinin kendisine ödenen ücretin eksik olması nedeniyle işverene yaptığı başvuru sonucu, hakkını alamaması ve bu nedenle iş akdini feshetmesi üzerine tazminat almak istemesiyle başladı. Olayda işveren iş akdini fesheden tarafın işçi olduğunu ve bu nedenle tazminat vermediğini belirtse de örnek teşkil edecek karar şöyle oldu:

“İşveren, iş sözleşmesiyle veya sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma şartlarında esaslı bir değişikliği, ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik teklifini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir sebebe dayandığını veya fesih için başka bir geçerli sebebin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.”

Bu kararla işçilere yapılan bir haksızlık daha tarih oldu. Siz de benzer bir haksızlığa maruz kaldınız veya kalıyorsanız hakkınızı arayın.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 08.04.2019 19:28
Anahtar Kelimeler:
çalışanlara sürpriz maaşı düşürülen işçiye tazminat hakkı işte detaylar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4000 Kişiye iş fırsatı! Sezon yaklaşıyor! İşte detaylar!
4000 Kişiye iş fırsatı! Sezon yaklaşıyor! İşte detaylar!
TOKİ’de Rekor Başvuru! 600 Bine Yaklaştı! İşte Detaylar!
TOKİ’de Rekor Başvuru! 600 Bine Yaklaştı! İşte Detaylar!
Çalışma hayatının yeni aktörü yapay zeka olacak
Çalışma hayatının yeni aktörü yapay zeka olacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim