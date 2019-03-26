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Çalışanlara Kötü Haber!

Askerlik görevini yapmak üzere işten ayrılan işçi, kıdem tazminatı alabiliyor ancak askere gitmek için ayrılan işçinin ihbar tazminatı alıp alamayacağı merak ediliyordu. Ayrıntılar haberimizde!

Çalışanlara Kötü Haber!

Askerlik görevini yapmak üzere işten ayrılan işçi, kıdem tazminatı alabiliyor ancak askere gitmek için ayrılan işçinin ihbar tazminatı alıp alamayacağı merak ediliyordu. Ayrıntılar haberimizde!

26 Mart 2019 Salı 16:48
Çalışanlara Kötü Haber!

Askere giden işçi ihbar tazminatı alıp alamayacağı askere gidecek işçiler açısından merak konusuydu. Bu konuda yasal düzenleme ile askere gidecek işçinin ihbar tazminatı alması mümkün görünmüyor.

4857/17 kapsamında; herhangi bir iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf, feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür.

İş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemek durumundadır.

Askerlik görevi nedeni ile gerçekleşen işten ayrılmalarda, iş sözleşmesi çalışan tarafından feshedildiğinden, işveren açısından ihbar tazminatı ödenmesini gerektiren herhangi bir yasal düzenleme bulunmamakta.

Bu nedenle işçiler ciddi bir mağduriyet yaşamaktalar. Vatani görevini yerine getirmek için işten ayrılan kişi ciddi bir sıkıntıya girebilmektedir. İşçiler bu konuda yasal düzenlemeyle çözüm bekliyor.

Ekonomik koşulların giderek ağırlaştığı ülkemizde vatandaşın her anlamda mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. bu mağduriyetlerden birisi de askere gidecek işçilerin alamadığı ihbar tazminatı. Tabii ki bu işverenin sorunu değil. Çünkü işveren de işçiyi işten atmıyor. Yani ihbar tazminatını doğuracak bir olay söz konusu değil. Ancak devletin bu konuda mağdur taraf olan işçiye bir tazminat ödemesi ve hak kayıplarının önüne geçmesi söz konusu olabilir.

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