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Çalışanlara Ek Zam Yapıldı!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizi sonrası döviz kurundaki yükseliş vatandaşım cebine ürün zamları olarak yansımıştı. ABD ile yaptırım krizi Brunson'ın serbest bırakılması ile birlikte çözüldü hatta ABD Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na uygulanan yaptırımları kaldırdığını resmen açıklamıştı. Buna rağmen ürünlere gelen zamlar yerinde durmuştu.

Çalışanlara Ek Zam Yapıldı!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizi sonrası döviz kurundaki yükseliş vatandaşım cebine ürün zamları olarak yansımıştı. ABD ile yaptırım krizi Brunson'ın serbest bırakılması ile birlikte çözüldü hatta ABD Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na uygulanan yaptırımları kaldırdığını resmen açıklamıştı. Buna rağmen ürünlere gelen zamlar yerinde durmuştu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:25
Çalışanlara Ek Zam Yapıldı!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizi sonrası döviz kurundaki yükseliş vatandaşım cebine ürün zamları olarak yansımıştı. ABD ile yaptırım krizi Brunson'ın serbest bırakılması ile birlikte çözüldü hatta ABD Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na uygulanan yaptırımları kaldırdığını resmen açıklamıştı. Buna rağmen ürünlere gelen zamlar yerinde durmuştu.

Vatandaşlar zamların geri çekilmesini istese de karşılık bulmadı.

Daha önce  "Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikası ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle, çalışanlarının enflasyona yenik düşmemesi adına 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretle çalışan personellere 200 lira zam yaparak asgari ücreti 1800 TL'ye çıkardı" haberini siz değerli okurlarımızla paylaşmıştık.

ÇALIŞANLARA EK ZAM YAPAN ŞİRKETLER ÇOĞALIYOR!

Çalışanlarını yükselen enflasyon ve fahiş zamlar karşısında ezdirmek istemeyen şirketlerin sayısı çoğalıyor. Son olarak  Siemens Türkiye, Saran Holding, Şişecam ve Freşa gibi şirketler ekonomik şartlar nedeniyle çalışanlarına ek zamlar yaptı. Siemens Türkiye % 10, Saran Holding % 7 maaş artışına giderken, Freşa da % 12.5 ek prim ödeme kararı aldı. Şişecam da çalışanların %25 oranında zam yaparak neredeyse enflasyon miktarınca zam gerçekleştirmiş oldu.

Çalışanların maaşları, 1 Kasım 2018 tarihi itibari ile zamlı olacak. Yani Devletin aralık ayında belirleyeceği zamlar maaşlar 2019 yılında yansıyacakken özel sektör işverenlerinin yaptığı zamlar erken ödenmeye başlanacak.

Çalışanları bir nebze olsun rahatlatacak zamlar uzun süreli olmayacak. Yılbaşı ile birlikte otomatik gelecek zamlarla birlikte maaşlara yapılacak zamlarda eriyip gidecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2018 14:53
Anahtar Kelimeler:
çalışanlara ek zam yapıldı
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