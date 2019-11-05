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Çalışanlar dikkat! Maaşı geciken tazminat kazanır... | Maaşını zamanında alamayan işçinin hakları nelerdir?

Çalışanların alın teri yasalarla korunuyor. İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Buna göre işçinin hak ettiği maaş, prim, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak yapılıyor. Ücretin ödenme süreleri de kanunla belirleniyor. Peki, aylığın gecikme süresi ne kadardır? Maaşını zamanında alamayan işçinin hakları nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

Çalışanlar dikkat! Maaşı geciken tazminat kazanır... | Maaşını zamanında alamayan işçinin hakları nelerdir?

Çalışanların alın teri yasalarla korunuyor. İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Buna göre işçinin hak ettiği maaş, prim, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak yapılıyor. Ücretin ödenme süreleri de kanunla belirleniyor. Peki, aylığın gecikme süresi ne kadardır? Maaşını zamanında alamayan işçinin hakları nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

05 Kasım 2019 Salı 09:18
Çalışanlar dikkat! Maaşı geciken tazminat kazanır... | Maaşını zamanında alamayan işçinin hakları nelerdir?

Çalışanların alın teri yasalarla korunuyor. İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Buna göre işçinin hak ettiği maaş, prim, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak yapılıyor. Ücretin ödenme süreleri de kanunla belirleniyor. Buna göre, ücret en geç ayda bir ödeniyor. Sözleşmeler ile ödeme süresi 1 haftaya kadar indirilebiliyor. Fakat 1 ayı geçemiyor.

ALIŞKANLIK OLURSA

Gelelim ücretlerin geç ödenmesinde çalışana sağlanan haklara. İşverenin o ay için nakit sıkıntısı çekmesi ya da başka sebeplerle parayı geciktirmesi genel olarak çalışanlar için kabul edilebilir olduğu için itiraz edilmiyor. Zaten iş ahlakı da bunu gerektiriyor. Ama işveren bunu alışkanlık haline getirir ve kötü niyetle yaparsa, bu kez hak aramak gerekiyor. Öncelikle ücretin geciktirilmesi noktasında kanunun belirlediği sınır 20 gün.

Yani sizin için belirlenen ücret ödeme gününden 20 gün sonrasında hâlâ maaşınız ödenmemişse, haklarınızı kullanabiliyorsunuz. Bir de ücretin gecikmesinde mücbir sebepler (yangın, doğal afet, iflas) olmaması gerekiyor. Bu noktada işçiler için iki yol ortaya çıkıyor. Birincisi verilen işi yapmama, ikincisi ise haklı fesih ile kıdem tazminatını talep etme.

NOTERDEN YOLLAYIN
Maaşı bilerek ve kötü niyetle 20 günden fazla geciktirilen işçiler, ister bireysel isterse toplu olarak iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabiliyor. Bu durum toplu olduğunda grev olarak nitelenmiyor. Buradaki eylemin işe gitmeme değil, işi yapmama olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Böyle bir durumda işçi işten çıkartılamadığı gibi, yerine yeni biri de alınamıyor. Bu şekilde biriken maaş alacakları için kanun 'mevduata uygulanan en yüksek faizin işletileceğini' emrediyor.

Çalışanlar bunu haklı fesih sebebi göstererek iş akdini feshedip tazminatını talep edebiliyor. Burada sadece ücretin ödenmemesi değil, sözleşmedeki miktarın altında ödenmesinde de tazminat hakkı doğuyor. Bu şekilde tazminatını alan işçi için işsizlik maaşı imkanı da bulunuyor. Ama bunun için ihbarnamenin noterden gönderilmesi gerekiyor. Kanuna göre, 20 gün bekledikten sonraki 6 gün içinde noterden dilekçenizi göndermelisiniz.

KPSSCAFE.COM.TR

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çalışanlar dikkat maaşı geciken tazminat kazanır | maaşını zamanında alamayan işçinin hakları nelerdir
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