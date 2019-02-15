Çalışanın Parasını Patronlar Alıyor!

Dünyanın birçok ülkesinde bankalar çalışanların maaşlarının kendi bankası üzerinden ödenmesi karşılığında bir veya iki defaya mahsus olmak üzere promosyon düzenliyor. Bu uygulama Türkiye'de de var. Ülkemizde emekliler istediği bankadan maaş alabiliyor. Bunun karşılığında da 600 ile 1000 TL arasında tercih ettiği bankadan promosyon adı altında bir ödeme alabiliyor.
Benzer uygulama aslında tüm çalışanlar için mevcut. Zaman zaman kamu kurumlarında da gördüğümüz promosyon ödemeleri özel sektör çalışanlarına gelince patronun cebine giriyor.
Bankalar işveren ile yaptığı anlaşma karşılığında çalışanlarının maaşlarını kendi bankalarına yatırmaları halinde büyük miktarlarda promosyon ödemeleri yapıyor. Bu promosyon ödemeleri nakit para olabilirken bazen de lüks araçlar olabiliyor.
PROMOSYONUN ÇALIŞANA DAĞITILMASI GEREKİYOR
Aslında çalışanların maaşları üzerinden ödenen promosyonun işçi sayısına bölünerek işçiye dağıtılması gerekiyor ancak banka ile iş veren arasnda anlaşma sadece aralarında kaldığı için işçiye yansımıyor. Bu haber KPSS CAFE'ye özel bir haberdir
ÇALIŞANINA DAĞITAN İŞVERENLER DE VAR AMA AZ
Türkiye'de bazı işverenler bankalar tarafından ödenen promosyonu işçilerine ikramiye yada ek ödeme adı altında dağıtıyor ancak bunu yapan iş veren sayısı oldukça az...
BU SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?
Bu sorun emekliler de olduğu gibi her çalışanın istediği bankadan maaş alma imkanı tanınırsa bankaların işveren ile ilişkisi biter ve direkt olarak çalışan ile bu konuda muhatap olur. Bu durumda bankalar tıpkı emeklilere yaptığı promosyon kampanyalarını tüm çalışanlara yapmak zorunda kalır. Bu haber KPSS CAFE'ye özel bir haberdir
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER
InsAllah gerçekleşir
iscinin zaten bu ulkede hic bir zaman degeri yok olmadida o kadar cok hakkimiz yenioo ne demisler alma mazlumun ahini cikar aheste aheste ne oluosa dunyada tek bir turkiyede war bu turk insani is wereni zengini sadece kendi cebini dusunur isi isci isci yapar ama olan yine isciye okur ezilen yine isci olur yazik gunah kardesim zengin zenginligine zenginlik katarken fakir mazlum bi kez daha mazlum oluoo ulan bi kezde deyin burda yioz ama oteki tarafta ne yapcazz otasini dusunen mi warr abicim dewlettede war suc bunu atastirip sorup buna bir cozum uretmeli dewlet is weerenden den zenginden yana olursa sende bir sey ayapamiosum malaeseff....