Çalışanın Parasını Patronlar Alıyor!

Dünyanın birçok ülkesinde bankalar çalışanların maaşlarının kendi bankası üzerinden ödenmesi karşılığında bir veya iki defaya mahsus olmak üzere promosyon düzenliyor. Bu uygulama Türkiye'de de var. Ülkemizde emekliler istediği bankadan maaş alabiliyor. Bunun karşılığında da 600 ile 1000 TL arasında tercih ettiği bankadan promosyon adı altında bir ödeme alabiliyor.

Benzer uygulama aslında tüm çalışanlar için mevcut. Zaman zaman kamu kurumlarında da gördüğümüz promosyon ödemeleri özel sektör çalışanlarına gelince patronun cebine giriyor.

Bankalar işveren ile yaptığı anlaşma karşılığında çalışanlarının maaşlarını kendi bankalarına yatırmaları halinde büyük miktarlarda promosyon ödemeleri yapıyor. Bu promosyon ödemeleri nakit para olabilirken bazen de lüks araçlar olabiliyor.

PROMOSYONUN ÇALIŞANA DAĞITILMASI GEREKİYOR

Aslında çalışanların maaşları üzerinden ödenen promosyonun işçi sayısına bölünerek işçiye dağıtılması gerekiyor ancak banka ile iş veren arasnda anlaşma sadece aralarında kaldığı için işçiye yansımıyor. Bu haber KPSS CAFE'ye özel bir haberdir

ÇALIŞANINA DAĞITAN İŞVERENLER DE VAR AMA AZ

Türkiye'de bazı işverenler bankalar tarafından ödenen promosyonu işçilerine ikramiye yada ek ödeme adı altında dağıtıyor ancak bunu yapan iş veren sayısı oldukça az...

BU SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu sorun emekliler de olduğu gibi her çalışanın istediği bankadan maaş alma imkanı tanınırsa bankaların işveren ile ilişkisi biter ve direkt olarak çalışan ile bu konuda muhatap olur. Bu durumda bankalar tıpkı emeklilere yaptığı promosyon kampanyalarını tüm çalışanlara yapmak zorunda kalır. Bu haber KPSS CAFE'ye özel bir haberdir

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